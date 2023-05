Farid Jattin, la figura más relevante del póker colombiano

Photo by Javon Swaby

Farid Jattin nació en 1988 en Barranquilla. Para ese entonces pocos se imaginaron que un colombiano estaría entre los representantes más importantes, a nivel mundial, de una disciplina como el póker. Algo que se comenzó a convertir en realidad desde que dio sus primeros pasos en el área en 2007, gracias a las plataformas en línea.

Desde entonces ha ganado más de un millón de dólares en torneos en línea, mientras que en los eventos en vivo ha llegado a sumar más de siete millones y medio hasta la actualidad. Estas cifras lo han llevado a ser el representante colombiano más importante en el mundo del póker. Pero su influencia no queda ahí, Jattin cerró el 2022 en el quinto lugar entre los mejores del mundo y fue el mejor jugador de habla hispana.

La razón, los 3.446 puntos que sumó a lo largo del año. Estadísticas posibles gracias a las tres victorias a comienzo del año pasado donde sumó más de 600 mil dólares a su cuenta. Eso sí, su premio más grande durante 2022 lo consiguió en julio, durante la edición 53 de la Serie Mundial de Póker que se llevó a cabo en Las Vegas, donde ganó 334 mil dólares por conseguir el segundo lugar en el evento 87. Este se convirtió en el tercer premio más grande de su carrera. En el pasado Jattin ganó el Aussie Millions Poker Championship, embolsándose más de 650 mil dólares en 2020; mientras que en 2019 un séptimo lugar en un torneo de PokerStars logró sumar casi 750 mil dólares a su cuenta bancaria.

Entre los torneos en los que ha ganado algún premio se encuentran eventos realizados en países de latinoamérica como Panamá, Chile, Uruguay, República Dominicana. Aunque aún no gana el Colombia Poker Tour, el torneo más importante realizado en Colombia.

Y aunque Jattin se ha convertido en uno de los mejores representantes latinoamericanos en los eventos de Póker de todo el mundo, el colombiano desde muy joven cambió su lugar de residencia a Miami, en Estados Unidos. Hoy en día puede dividir gran parte de su tiempo entre Florida, Europa y Sudamérica, destinos en los que puede luchar por los jackpots más importantes.

Entre los jugadores colombianos no hay discusión. Los más de siete millones de dólares que ha ganado en eventos en vivo hace que la distancia con los otros representantes de su país sea muy grande. Los siguientes en el ranking en cuanto a ganancias son Mayu Roca Uriba y Daniel Ospina, pero ninguno ha logrado superar la barrera del millón y medio de dólares en premios.

A nivel mundial es el jugador 180 en cuenta a ganancias. En este caso sí muy lejos de los líderes de la tabla: los norteamericanos Justin Bonomo y Bryn Kenney; o el canadiense Daniel Negreanu; los tres con más de 50 millones en premios.

En lo que va de 2023 Jattin cayó al puesto 30 del Global Póker Index Ranking, aunque en 2022 lo cerró entre los cinco mejores del mundo. Una de las razones de esto es que el único premio que ha conseguido fue en enero durante la Copa PGT PokerGo en Las Vegas.

A nivel latinoamericano Jattin actualmente solo es superado por José Ignacio Barbera, que lidera el ranking GPI. De los otros 28 nombres hasta llegar al puesto 30 de Jattin solo hay seis jugadores que no son estadounidenses. Lo que demuestra que hoy en día, y a pesar de todos los avances que se viven en la disciplina y los tabúes que se van rompiendo alrededor del mundo sobre la práctica del poker, sigue siendo una actividad que debe crecer más fuera de los Estados Unidos.

Aunque son más de 10 años de carrera como jugador profesional de póker, para Jattin la gran diferencia la marcó el haber alcanzado la mesa final del evento de PokerStars en 2019. Pero para el colombiano nada habría sido posible de alcanzar sin disciplina y talento, en un deporte que aún es visto con cierto recelo en muchos sectores de la sociedad.

Jattin incluso creó un curso, junto a Martin Jacobson, para enseñar algunas de sus filosofías en el mundo del póker. Allí, durante 10 clases de dos horas, llegó a compartir sus conocimientos para que nuevos jugadores de póker pudieran alcanzar su máximo potencial en la disciplina. También ha dictado cursos junto a Damian Salas (Duelo de Titanes) y con Francis Cruz (Welcome to the streets) en un proyecto que denominó como FJ Experience.

Para este 2023 solo falta esperar a ver cuáles serán los próximos pasos del jugador colombiano. Necesita buenos resultados para volver a subir en el ranking y mantenerse entre los máximos exponentes de la disciplina. Aunque lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, Jattin ya se ha convertido en uno de los jugadores de póker más importantes a nivel latinoamericano.