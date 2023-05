Fiscalía dijo que es falsa la denuncia de los 200 homicidios por el ‘Clan del Golfo’

La Fiscalía General de la Nación desmintió la denuncia sobre que el ‘Clan del Golfo’, hubiese perpetrado 200 homicidios, como lo dijo el presidente de la República Gustavo Petro en su cuenta de Twitter y que originó la disputa mediática con el fiscal Francisco Barbosa.

En la mañana de este miércoles, la vicefiscal general en compañía de los fiscales delegados, aclaró cómo avanza la investigación.

“Es falso que dentro de la investigación se hayan producido 200 asesinatos, no es cierto, y voy a respaldar la hipótesis que la Fiscalía les está diciendo a los colombianos con la siguiente información”, esto lo dijo para referirse específicamente a la solicitud que públicamente hizo el Jefe de Estado sobre una publicación periodística.

Además señaló que en la Fiscalía se busca garantizar los derechos humanos y también resaltó que al Gobierno Nacional se le suministra la información que se requiere en cuanto a la situación de orden público.

Precisó que esta aclaración se hace no solo porque Petro, lo hubiese solicitado a través de los medios de comunicación sino también para que los colombianos no estén confundidos con la información que se difunde.

“Esto lo hacemos no por petición de una persona determinada, sino por la responsabilidad que tenemos con el país de no dejar confundir, ni dejar en el escenario, cosas que no son ciertas. Es un deber de la Fiscalía, por eso tenemos un punto de partida que es de interés general”.

También señaló que la información se recolecta con los reportes de los fiscales que avanzan en investigaciones y que sobre los procedimientos de capturas o allanamientos se solicitan ante jueces de garantías.”Todas las semanas enviamos un pequeño resumen de las homicidios perpetrados en Colombia, frente a tres ejes temáticos priorizados por la Fiscalía: feminicidio, homicidio rural con homicidio urbano, el porcentaje de esclarecimiento, y por supuesto dos tipos penales que nos tienen muy preocupados: extorsión y desplazamiento forzado”, expresó la vicefiscal.

Sobre la investigación

Mancera aclaró que este caso nació en 2008 por medio de una fuente no formal que suministró datos sobre personas que estarían cometiendo actos de extorsión.

“Se inicia la investigación con la práctica que es usual cuando estamos al frente de una organización al margen de la ley, intervenir celulares bajo la óptica de la legalidad”, explicó.

También dijo que entre 2008 - 2010 se les ordenó a varios analistas que escucharan las conversaciones y la última de estas fue en 2010.”En 2020, el mismo investigador analista de las comunicaciones se acerca al fiscal Daniel Hernández para indicarle dos cosas: que dentro de la investigación había suficiencia probatoria contra una organización criminal. Y que los cinco fiscales antecesores no habían tomado decisiones con las pruebas que él creía que tenían dentro del proceso”dijo Mancera.

Entregó además la fecha del 25 de agosto de 2021, donde el investigador del caso solicitó su traslado por dificultades personas y luego de eso, le enviaron los chats al fiscal Daniel Hernández, alertando sobre homicidios que aparentemente habrían ocurrido entre los años 2020 y 2021.

La vicefiscal aseguró que cinco fiscales tuvieron este caso y en caso de que hubiesen cometido alguna irresponsabilidad serán procesados por los delitos de prevaricato por acción o fraude.

“En este caso, la Fiscalía respeta el debido proceso, a las víctimas y la autonomía de los fiscales. Ahora, si los cinco fiscales que tuvieron este caso y si el fiscal actual han infringido la ley, como lo dice el Código Penal se les iniciará la investigación pero con hechos concretos, bien sea por prevaricato por acción o fraude”.

No obstante, precisó que la investigación por los hechos que se habrían presentado entre 2008 y 2010, sigue abierta y también reiteró que la Fiscalía siempre estará dispuesta a entregar la información que se requiera desde el Gobierno Nacional.

En desarrollo…