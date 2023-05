“La confusión de la orden puede llevarnos a fracasos”: Petro convoca reunión de generales

Durante la conmemoración de los 72 años del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro ordenó una reunión con todos los generales de la fuerza pública, según él, para evitar confusiones en la orden presidencial sobre los blancos que se deben atacar dentro de la economía ilegal que manejan estructuras del narcotráfico.

Por eso, el presidente Petro fue claro al decir que “yo creo que sería bueno hacer una reunión de generales y oficiales con mando territorial para aclarar estos aspectos de una nueva política de seguridad que cada vez va a hacer más intensos, con esos grupos que sabemos que están girando alrededor de economías ilícitas, ¿se puede hacer un acuerdo de paz?, ¿se puede hacer negociaciones jurídicas?, ¿es posible una vía pacífica del desmantelamiento de la economía ilícita”.

Además, agregó el mandatario, “si la respuesta es sí, solo tiene una condición y es porque no puedan seguir con la economía ilegal, que se les haga difícil, no digo que imposible, pero que se dificulte tanto poder enriquecerse con la economía ilícita que haya otro camino posible como desmantelarla pacíficamente en una negociación jurídica con jueces y fiscales”.

Por último, fue enfático en decir que no se trata de una negación política. “Cuando se pone la mesa de la negociación política el problema es la economía ilícita, en esas circunstancias creo que aclarar esto es fundamental, en esta nueva fase la confusión de la orden puede llevarnos a fracasos (…) no puede haber confusión, si se habla de cese al fuego no es cese al fuego a la economía ilícita, es el ataque decidido lo que puede permitir que un grupo diga que llegó el momento de dejar de disparar.”