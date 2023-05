Salvatore Mancuso aseguró que no fue responsable de la masacre en Zambrano, Bolívar

Las declaraciones que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, rindió ante la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) con relación al departamento de Bolívar revivió el dolor entre víctimas, y que aseguran no han sido reparadas por el Estado.

El nombre de Mike Ramírez, identificado por las autoridades como exjefe paramilitar, traficante de droga y poderoso despojador de tierras, fue para Mancuso un recordatorio de la masacre registrada en Zambrano, Bolívar, el 16 de agosto de 1999.

Mancuso indicó que no fue su responsabilidad, “en Zambrano Bolívar hay una finca muy famosa en frutales que sembró Mike Ramírez, tenía una convivir allí en esa región, se relacionaba con la fuerza pública; de hecho, ellos tuvieron una relación con nosotros y luego se fundieron, se tuvieron que ir de la zona porque hicieron una masacre que no las achacaron a nosotros”.

Miguel Miranda, víctima del conflicto armado en Zambrano, se refirió a este derramamiento de sangre “en un centro poblado de la vereda La Esperanza donde 18 ciudadanos fueron asesinados, niñas fueron empaladas. Luego sistemáticamente realizaron masacres selectivas en diferentes veredas”.

Aseguró que tenía 19 años cuando vio el poderío de las Convivir en el municipio de Zambrano, “Mike Ramírez llegó a la población con gran capacidad económica, compró tierras en la hacienda Jesús del Río donde se estableció.

“Yo tenía 19 años cuando conocí el tema de las Convivir, grandes camionetas salían y entraban al pueblo con hombres fuertemente armados; Mike tenía una de las fincas más grandes del municipio con una extensión de 4.000 hectáreas en promedio, está ubicada al norte en una zona ganadera. Él dejó aislado al municipio de Zambrano cuando sacó la vía Troncal del Caribe que estaba en construcción, en ese momento incidió en la decisión política a nivel nacional para que la carretera partiera en dos la ciénaga de Zambrano y quedará el municipio aislado del comercio, del desarrollo”, contó Miranda.

Mancuso también se refirió a la masacre de El Salado, en los Montes de María, indicó que tuvo respaldo de la fuerza pública.

“Yo iba pilotando un helicóptero y el comandante Andrés, que luego fue comandante del Bloque Córdoba, iba pilotando el otro, en ese otro iba Jorge 40. Yo iba pilotando un 407 bell azul cuando nos interceptaron aviones que venían desde Barranquilla, luego mandaron unos helicópteros desde Cartagena, recuerdo que ‘Jorge 40′ me dice ‘¿qué hacemos?’”, dijo Salvatore.

Aseguró que habló con el piloto del avión de la fuerza pública, “le dije somos las Autodefensas estamos combatiendo al mismo enemigo no derribes los helicópteros, me dijo se tiene que aterrizar por lo menos uno, Jorge aterrizó y le dije que lo recogía en la noche. En ese momento yo hablé con el comandante para que no tuviésemos problemas para recogerlo”.

Salvatore culminó su intervención sobre el departamento de Bolívar manifestando, que cuando vio la planta de aguacate y un guacamayo, que llevaron las víctimas a la audiencia, se trasladó a la participación que tuvo en los hechos de los Montes de María, la manera como las víctimas tuvieron que abandonar el territorio y sus productos, “muchos cultivos se infectaron de fitoftora y finamoli que afecta la raíz del aguacate, lo que llevó a la destrucción total de los cultivos de la zona”.

Las víctimas del conflicto armado señalaron que el proceso de reconocimiento, de reparación colectiva, como de retorno y reubicación está estancado, en especial en el municipio de Zambrano.