Soluciones W: Odontólogo dona tratamiento integral para taxista de 59 años

La historia de Salomón Cañas es un ejemplo de cómo la empatía puede cambiar la vida de una persona en situación vulnerable. Salomón, un hombre de 59 años, padre de tres hijos y taxista de profesión, ha estado lidiando con serios problemas de salud bucal durante años, lo que le ha afectado tanto física como emocionalmente.

“He tenido muchos problemas con mi dentadura, he perdido algunas piezas de mi boca, tengo desgastes; por temas de economía no me he podido hacer el tratamiento, porque eso no lo hace la EPS”, aseguró Salomón al aire en La W.

Sin embargo, gracias al generoso gesto del odontólogo Luis Fernando Londoño, quien donó un tratamiento valorado en más de 20 millones de pesos, Salomón recuperará su salud dental y su autoestima.

“Hemos visto junto a los profesionales de la clínica que la ayuda que Salomón no solo necesita una solución estética, sino integral. La buena noticia que tenemos para él es que estamos comprometidos con dar solución a su caso, ¡bienvenido a nuestra clínica!” Indicó el doctor Londoño en los micrófonos de la W Radio, donde justamente le contó la novedad al taxista.

El contacto con Soluciones W y la disposición del equipo de la Clínica Odontológica Oral Line, una entidad bogotana con más de 26 años de experiencia que atiende todas las especialidades y con más de 5.000 casos de éxito, donde Londoño es Gerente, ha sido fundamental para que este procedimiento se lleve a cabo.

El problema de salud oral de Cañas no solo es estético, sino que también afecta su capacidad para masticar adecuadamente. Además, su autoestima se vio gravemente afectada por la apariencia de su boca, lo que le causó incomodidad e inseguridad en su trabajo como taxista. La donación de Oral Line no solo le devolverá su salud oral, sino también su confianza en sí mismo y su capacidad para desempeñarse con seguridad y comodidad en su trabajo. Con esta Solución W, Salomón volverá a sonreír.