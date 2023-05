“He encontrado una paz muy linda en la agricultura”: actor Sebastián Martínez

El reconocido actor colombiano Sebastián Martínez habló en W Fin De Semana sobre la huerta que tiene con su esposa Kathy Sáenz, un lugar que, según sus palabras, lo ha llenado de paz.

Y es que en su finca tienen diferentes cosechas, pasando de frutas cítricas a café.

“Es un proyecto con mi esposa que nos ha traído la vida. Es una ilusión nueva. Tenemos una huerta pequeña con cítricos, fríjoles, ahuyama. Llevamos años en que la vida nos ha ido metiendo en el mundo del café”, mencionó.

De esta manera, que le ha dedicado mucho tiempo a su huerta porque es algo que lo mantiene alejado del bullicio y el estrés de la ciudad. “He encontrado una paz muy linda en la agricultura”

“Me gusta aprender algo diferente. Llevó más de 30 años actuando y me siento como cansado a veces. La agricultura es algo tan bonito que lo que más me gusta es hacer algo que me mantenga alejado de la ciudad”, dijo.

Por otro lado, Martínez también se refirió a la serie de Netflix ‘Pálpito’, asegurando que debe ser un orgullo para todos los colombianos.