Graves amenazas de grupos armados contra varias jóvenes en Argelia, Cauca

En el municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca, además de los combates entre estructuras no estatales que ponen en peligro a la población civil, ahora se conocen serias amenazas por parte de grupos armados hacia mujeres jóvenes de la comunidad.

A través de audios se evidencian las graves intimidaciones dirigidas a las víctimas, incluidas menores de edad. En las grabaciones se escucha, “es mejor que usted se vaya solita. Si en 24 horas usted no se larga del pueblo, no la llevamos y no habrá Junta de Acción Comunal, ni familia que venga a salvarla”, dice la amenaza

Ante la situación, el secretario de gobierno del Cauca, Diego Aguilar, reiteró el llamado a los grupos armados al margen de la ley para que excluyan a la población civil del conflicto.

“Las disputas por el control territorial de los actores armados no estatales ha afectado en mayor medida a la población civil; entre ellos a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que en muchos casos han sido víctimas de reclutamiento y han tenido que retirarse del territorio”, explicó el funcionario.

Aguilar aseguró que la administración departamental viene trabajando acciones de prevención y mitigación del riesgo ante la difícil situación de violencia que se presenta en el departamento.

“Hacemos un llamado a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional humanitario y los derechos humanos y dejar por fuera del conflicto a la población civil, especialmente a nuestros niños, jóvenes y mujeres. Es necesario que existan verdaderos gestos de paz”, puntualizó Aguilar.

Recientemente, en esta localidad, se registraron enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, específicamente las estructuras Carlos Patiño y Segunda Marquetalia. Estos hechos dejaron a una ciudadana herida y varias viviendas impactadas por proyectiles. Además, un militar sufrió la amputación de una de sus extremidades debido a una mina antipersonal.