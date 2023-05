Jair Bolsonaro declarará ante Policía de Brasil por supuesto fraude de vacunas COVID-19

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declarará este martes ante la Policía Federal sobre el supuesto fraude detectado en su certificado de vacunación contra el COVID-19. Por segunda vez en 20 días, deberá brindar declaración ante esa autoridad, debido a que el pasado 26 de abril se presentó para dar su testimonio por los hechos relacionados con los actos golpistas del pasado 8 de enero.

El pasado 3 de mayo, la Policía brasileña registró la casa de Bolsonaro en una operación relacionada con la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19. Según las autoridades brasileñas, los datos de vacunación del exmandatario, varios de sus familiares y de su principal asesor, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, habrían sido manipulados para poder ingresar a Estados Unidos.

Una presunta organización criminal habría incluido datos falsos en el Ministerio de Salud entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, fechas en las que el carnet de vacuna contra el COVID-19 era obligatorio para poder entrar al país nortamericano. Jair Bolsonaro viajó a Florida el 30 de diciembre, dos días antes de la posesión del actual mandatario, Lula da Silva.

De hecho, el exjefe de Estado ha confirmado varias veces que no se inmunizó contra el virus. “Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso”, declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia, después del allanamiento.

El líder de la ultraderecha brasileña, además, afirmó que su hija Laura, de 12 años, tampoco tomó la vacuna. Quien sí lo hizo fue su esposa, Michelle Bolsonaro, quien fue inmunizada en septiembre de 2021 en Estados Unidos.