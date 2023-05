Por orden de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral deberá instaurar un proyecto de ley sobre violencia en línea por partidos políticos.

Esta decisión la tomó luego de estudiar tutela presentada por varias mujeres periodistas que alegan haber recibido múltiples amenazas en redes sociales, como Twitter.

Dice la demanda que estos contenidos usualmente son de naturaleza misógina y de contenido sexualizado: “en algunas circunstancias, este patrón proviene y beneficia a determinados grupos o actores políticos a través de estrategias de desinformación, amplificación e intimidación”, dice la tutela.

Como ejemplos adjuntaron un cuadro con cada publicación y las respectivas reacciones:

Corte Constitucional pide la creación de proyecto de ley sobre violencia en línea Ampliar

El caso llegó a la Corte Constitucional que impartió una serie de órdenes como la creación de un proyecto de ley que pueda regular un mecanismo para las denuncias de violencia en línea de estos partidos políticos, el cual deberá ser presentado por el Consejo Nacional Electoral en un plazo máximo de tres meses.

“El CNE está facultado para sancionar al partido o movimiento en los casos en que advierta que la organización política incitó o perpetuó hechos de violencia o cuando el partido tuvo conocimiento de estas conductas ejercidas por sus miembros, pero no adelantó ninguna actuación tendiente a sancionarlas. Sin embargo, el legislador no indicó expresamente si dichas facultades debían ser realizadas de oficio o a solicitud de parte y, en caso que fueran a solicitud de parte, cómo se debería poner en conocimiento de los comités de ética y del CNE, los presuntos actos de violencia como instrumento de la actividad política y electoral. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico no prevé una ruta específica para los casos de violencia en línea en lo que se relaciona concretamente con las facultades sancionatorias a cargo del CNE o de los comités de ética objeto de debate en esta ocasión”.

Y dice la Corte que, la falta de una reglamentación específica sobre dicha materia impide el debido y completo reconocimiento sobre la existencia de la violencia digital, en línea o ciber violencia contra las mujeres.

