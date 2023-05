Organizaciones médicas y líderes de pacientes piden retirar la reforma a la salud

Reforma a la salud. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Chepa Beltran

Varias organizaciones médicas, exministros y representantes de los pacientes en Colombia piden retirar el proyecto de reforma a la salud radicado por el Gobierno Nacional. Durante el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, aseguraron que no hay claridad en la transición hacia un nuevo sistema, en las fuentes de financiación y en el funcionamiento de los centros de atención primaria.

Uno de ellos es Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia y presidente Fundación RASA, quien aseguró que una de las razones para pedir que retiren la reforma es porque no se tiene claridad de cómo financiarán el nuevo sistema de salud.

“Realmente lo más preocupante es la forma estructural en que se está definiendo el nuevo sistema de salud. El planteamiento del proyecto acaba con el aseguramiento, no solamente las EPS. Este miércoles es el tercer escenario de debate y aún no tenemos el informe del Ministerio de Hacienda para la sostenibilidad financiera del modelo planteado”, indicó.

Campillo también mencionó que cuando se refirió a la pérdida del aseguramiento es porque la figura de “los Centros de Atención Primaria en Salud no tienen funciones de gestión del riesgo, ni de la enfermedad ni de los recursos del sistema, por lo tanto, facturadores”, por lo que la población enferma saturará esos centros.

Por su parte, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, destacó desde un principio que las 20 organizaciones médicas que ella representa no están pidiendo que se retire la reforma, pero sí que aclaren varios puntos.

“Nosotros no estamos proponiendo retirar la reforma, pero sí que los puntos que no tienen clara la sostenibilidad del sistema y no cuentan con el aval del Ministerio de Hacienda para garantizar esos recursos”, señaló.

“Creemos que se puede dar un escenario en el que se de un agotamiento de recursos. Necesitamos certidumbres y cambios en los puntos de sostenibilidad financiera”, agregó.

De la misma manera, Mayorga aseguró que el país sí necesita un cambio en su sistema de salud, pero uno que de las plenas garantías de su sostenimiento.

“Creemos que se requiere una reforma, pero esta debe garantizar los recursos necesarios para que se puedan mejorar esos aspectos. Colombia tiene un déficit de médicos y enfermeras, si no tenemos una política integrada para garantizar una mayor formación de talento humano, las listas de espera aumentarán”, afirmó.

Además, expresó que lo que “muchos colombianos no han entendido es que con aprobar un texto podemos caer en una frustración”.

Por otro lado, Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico, defendió la reforma a la salud y expresó que no hay cabida a que retiren el proyecto del Congreso.

“No creo que haya posibilidad de que se retire el proyecto, así nos lo diga uno de los miles de expertos que acompañan esta reforma a la salud”, sostuvo.

De la misma manera, cuestionó que se abran espacios para discutir una reforma como la de la salud, necesaria para millones de colombianos, según expresó.

“Creo que no deberíamos propiciar espacios para dilatar que haya una reforma en un tema tan sensible. El sistema actual tiene recursos muy importantes, pero deja desprovistos en la atención a salud a millones de colombianos”, dijo.

¿Cómo se garantizará la sostenibilidad de la reforma?

“Aquí los recursos siguen teniendo las mismas fuentes: Sistema general de participaciones, presupuesto general de la Nación, impuestos a los entes territoriales”, explicó Mondragón.

Finalmente, el representante destacó la “disposición” del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero aclaró que la reforma fue construida junto a la exministra Carolina Corcho. “No podemos borrar con el nuevo ministro lo hecho anteriormente”.