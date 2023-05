Petro no asistirá al reconocimiento del Buque Gloria en Cartagena

Aunque aparecía en la agenda de Casa Nariño la asistencia del presidente Gustavo Petro al reconocimiento de Fragata Almirante Padilla y Buque Gloria en Cartagena, el mandatario decidió cancelar su participación en el evento.

Según fuentes, no se canceló por ningún evento en particular, simplemente el presidente atendía una serie de reuniones que se extendieron y que no le permitieron viajar a la capital del departamento de Bolívar.

Este es el segundo evento en esta semana de las Fuerzas Militares que el presidente no asiste, ya que el lunes pasado se esperó sin éxito al jefe de Estado en el evento donde se puso la primera piedra del edificio Fortaleza: construcción de la nueva sede del Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares.