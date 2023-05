Fue un fracaso: gobernador de Caquetá por decisión del Gobierno de suspender cese al fuego

Imagen de referencia de disidencias de las Farc. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images

El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar de la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc.

Ante esto, Gasca aseguró que a los grupos armados les hace falta voluntad para alcanzar la paz, pues parece que quisieran vivir de la ilegalidad.

“Yo soy el gobernador de los caqueteños, quiero la paz para mi departamento, pero los grupos al margen de la ley deben tener voluntad. Todos queremos la paz, no hay un solo colombiano que no, pero uno siente que ellos no tienen voluntad porque siguen delinquiendo, asesinando”, dijo.

“Nos hemos devuelvo a lo que vivíamos hace 30 años”, añadió.