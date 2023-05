“Hoy en Colombia mirar fuerte es amarilla”: Hubert Bodhert, DT de Alianza Petrolera

El entrenador de Alianza Petrolera, Hubert Bodhert, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para hablar del partido que ganaron ante Águilas Doradas, el equipo que más puntos hizo en el todos contra todos de la liga colombiana.

“Hasta el momento ha sido el mejor partido. Un juego que tuvo muchos ingredientes, pues es el equipo más eficaz de la liga, que siempre ha jugado bien y que acostumbra a dominar y someter. Desde la condición táctica pudimos bloquear la intención de juego que ellos tenían y poco a poco nos adueñamos del encuentro”, señaló.

De la misma manera, se refirió al arbitraje en el fútbol colombiano que ha sido fuertemente criticado por sus errores tanto de los jueces de campo como de los integrantes del VAR.

“Hoy en Colombia cualquier cosa es amarilla. Ha llegado al punto de que si lo miró fuerte es amarilla”, indicó.

Por otro lado, dio algunos detalles de la situación del arquero José Luis Chunga, quien ha sido una de las figuras de Alianza a lo largo del torneo y de quien se rumora no habría querido renovar su contrato con el equipo petrolero.

“Chunga aún está solucionando su situación contractual con los directivos, aún no tengo conocimiento del acuerdo con el jugador”. No obstante, aclaró que no estuvo en el juego porque ante Millonarios había salido con molestias.

“Cuando tengamos claro lo deportivo veremos si contamos con él” para la próxima temporada.

