Congreso modifica artículo que obligaba a médicos a garantizar resultados médicos

Durante el debate que se adelanta este martes en la Comisión Séptima de la Cámara se modificó el polémico artículo 123 que exigía a los médicos resolver los aspectos relacionados con la salud de los pacientes.

En su momento, Dora Patricia Bernal presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, afirmó que este tipo de artículos ponen en riesgo el ejercicio de los profesionales de la salud y desconocen su conocimiento y autonomía. “Los resultados no dependen estrictamente de los profesionales de la salud, sino de muchas otras situaciones, ya que la salud y las enfermedades son multifactoriales”.

También se había pronunciado el exministro Fernando Ruíz quien aseguró que las exigencias el artículo 123 no existe en ninguna parte del mundo, “va más allá de la mala práctica. Serán sujeto principal de las tutelas, ya no por no prestar el servicio, sino sobre la respuesta organizada de los pacientes. Brillante!”

Ahora con la proposición modificativa se elimina esa exigencia de resolver los problemas de salud de los pacientes, sino que aclara que “si el personal en salud lo considere necesario o pertinente podrá solicitar una Junta Médica con el objetivo de discutir el caso de un paciente determinado… en caso que no sea posible realizarla por causas ajenas a la actuación médica el profesional actuará según el artículo 16 de la ley 1751 de 2015″.

Ampliar