Dos colombianos son protagonistas de la escena artística en Nueva York

El colectivo Hábitos Actuales, de los artistas colombianos Mariana Saldarriaga y Juan Pablo Uribe, llega a la Miriam Gallery, una de las más importantes de Nueva York, con su exposición “Six Good Ways To…” (Seis buenas maneras de...).

Esta exposición parte de una serie de conversaciones, investigación de archivo y documentación fotográfica de los artistas, resultando en esculturas, pinturas, fotografías e intervenciones que exploran distintos elementos de la galería neoyorquina.

Mariana Saldarriaga es una artista y diseñadora colombiana, graduada de la Universidad de los Andes. Juan Pablo Uribe es arquitecto y artista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en diseño arquitectónico avanzado de la universidad de Columbia, en Nueva York.

Los dos artistas formaron en 2019 el colectivo Hábitos Actuales, que ha expuesto su obra en Espacio Odeon, en Bogotá, y en Project Anywhere, de The New School y la Universidad de Melbourne.