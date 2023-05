Penalistas dicen que es casi imposible que Fiscalía pida más preclusiones para Uribe

La W consultó a expertos penalistas sobre la decisión de la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, de no precluir por segunda vez la investigación por presunta manipulación de testigos que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Según analizaron los docentes en derecho penal Ricardo Burgos y Marlon Díaz, la juez decidió no precluir al considerar que no se aportaron por parte de la Fiscalía General de la Nación elementos materiales probatorios novedosos que permitieran adoptar una decisión diferente en relación a la que en abril de 2021 tomó la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, quien decidió no terminar la investigación contra el también expresidente.

En primer lugar, el abogado Burgos explicó que el exsenador Uribe Vélez ya tiene la condición de imputado y explicó que esto quedó claro luego de un fallo de tutela.

“La fiscalía ya ha presentado dos preclusiones, en donde dos jueces diferentes han decidido que no se precluye y que puede haber elementos materiales probatorios que lo hagan partícipe de las conductas de los cuales se imputa; en este caso, la Fiscalía en la decisión de ayer ante la juez 41, toma la decisión de apelar”, dijo.

En ese sentido, explicó que el Tribunal Superior de Bogotá tendría la última palabra en este caso.

“Si analizamos en la primera decisión que se hace ante la juez 28, la Fiscalía en ese entonces no apeló, entonces, acá la decisión de preclusión queda en firme tan pronto decida el Tribunal Superior de Bogotá, la apelación que hoy sustentará el fiscal del caso ante la decisión que se tomó ayer”.

¿Qué pasaría con la Fiscalía General?

El profesor Burgos le dijo a La W que si el Tribunal Superior de Bogotá decide confirmar la decisión, probablemente a la Fiscalía solo le quedan dos pasos, “volver a pedir una preclusión que sería algo desafortunado con los dos antecedentes anteriores de dos jueces que han decidido no precluir o radicar un escrito de acusación en donde llevarían por primera vez en la historia a un expresidente a juicio”.

También dijo que esto podría demorarse alrededor de tres años.

La Fiscalía puede pedir nuevamente la preclusión de la investigación

“Es una posibilidad jurídica que tiene la Fiscalía General de la Nación, volver a pedir, hacer una nueva investigación, hacer más investigaciones, y volver a presentarla nuevamente, podría tardar un año más en tomarse una decisión al respecto”, dijo Burgos quien insistió en que sería desafortunado porque ya se tienen dos decisiones en contra.

Marlon Díaz

El abogado penalista también explicó que la Fiscalía General de la Nación enfrenta una compleja situación a nivel jurídico por cuenta de la segunda negativa a la solicitud de preclusión que se conoció en las últimas horas.

“La primera negativa de preclusión que hiciera la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento se dio por considerar que no estaba acreditada ninguna de las causales que sustentó la Fiscalía General de la Nación, la atipicidad de las conductas de soborno en actuación penal y fraude procesal además de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia con base en los medios de prueba que recaudó la Fiscalía y en su momento la Corte Suprema de Justicia, antes de la implementación de la Sala de Instrucción y con posterioridad en las pruebas practicadas por la misma”.

Añadió que en “esa primera negativa se le dijo por parte de la judicatura fue que a la Fiscalía le falta hacer verificaciones, corroboraciones, entrevistar testigos y fue lo que se hizo cuando se reasingó al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien en un nuevo término practicó varios de esos actos investigativos que la primera jueza echó de menos”.

También señaló que luego de la segunda sustentación por parte de la Fiscalía, la juez 41 del Circuito señaló que “a pesar de que se hicieron algunos actos investigativos, la conclusión es que ninguna de esas causales de preclusión está acreditada y por eso da la negativa”.

Sobre otras solicitudes de preclusión Díaz coincidió con Burgos en afirmar que es complicado que se acuda a nuevas solicitudes de preclusión.

“Es difícil que la Fiscalía pueda presentar más preclusiones, es casi imposible. Se requerirían elementos novedosos en el caso, que parece bastante complejo obtener”, afirmó.

