TAS suspendió elección de los alcaldes del consejo directivo de la CDMB

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente la elección de los cuatro alcaldes que integran el consejo directivo 2023 de la Corporación Autónoma por la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb).

Esta decisión se tomó después de que la Procuraduría General de la Nación demandara el proceso de elección por presuntas irregularidades y el incumplimiento de la normativa que rige el proceso electoral de los representantes de los municipios en el Consejo Directivo de la entidad.

Sobre esta decisión, el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, quien hace parte de los cuatro alcaldes elegidos para el consejo directivo de la autoridad ambiental, advirtió presuntas inconsistencias que estarían lideradas por el director de la corporación, Juan Carlos Reyes.

“Hay que preguntarle al señor director porqué no nos recusó en las asambleas anteriores. Yo no quiero pensar que el director tiene una doble intención de no dejarnos asistir este año al consejo directivo porque sabe que los cuatro votos no estarían respaldando su nombre al frente de la Cdmb”, dijo Carvajal.

Agregó el alcalde de Piedecuesta que no asistirá a las reuniones del consejo directivo de la Cdmb hasta que se aclaren las presuntas irregularidades que habrían afectado el proceso de elección de los 4 mandatarios que fueron recusados al parecer, para que no puedan votar en la elección del nuevo director de la corporación en el mes de octubre.