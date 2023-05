JEP ordenó arresto del alcalde de Aguachica en plena audiencia, Policía se lo llevó

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme su decisión y ordenó el arresto por cinco días del alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, tras incumplir distintas órdenes judiciales sobre la protección de posibles restos de víctimas de desaparición forzada.

De acuerdo con lo encontrado por los jueces transicionales, el alcalde no logró subsanar sus omisiones frente a adelantar el traslado de restos de posibles víctimas del cementerio San Martín al cementerio Católico de Aguachica, por lo que ordenaron el arresto, por lo cual el mandatario fue sacado por la Policía en plena audiencia y deberá cumplir la sanción en una estación de Policía.

“La Sección concluye que la reconsideración presentada por el alcalde municipal de Aguachica no logra desvirtuar el incumplimiento y por lo tanto se confirmará el arresto inconmutable en una estación de Policía del municipio de Aguachica” sentenció el magistrado Raúl Eduardo Sánchez

Según lo decidido por la Sección, no se ha adelantado el traslado administrativo de los cuerpos en riesgo, el contrato para tales fines se suspendió sin explicación alguna, no tienen equipo forense designado para esas labores y los protocolos que fueron presentados a la Sección no obedecen a lo solicitado.

“ Mayor le pediría el favor que conduzca al señor alcalde y nos informe dentro de los tres días siguientes cómo se ejecutó la orden y en qué estación de Policía va a ser arrestado. Puede retirarlo ” dijo el magistrado Sánchez al mayor Hernán Pérez, comandante de la Policía de Aguachica, quien procedió a sacar al alcalde Manosalva del recinto en plena audiencia.

La magistratura negó que la sanción fuese cumplida por el alcalde en su domicilio. La determinación adoptada por la sala en contra del alcalde fue adoptada con una votación de 4-1, en la que la única magistrada que no estuvo de acuerdo fue la juez transicional Reinere Jaramillo.

Adicionalmente, la Sección encontró una grave deficiencia presupuestal y de articulación entre las entidades para la búsqueda de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada; ante todo esto, prorrogaron por un año más las medidas cautelares sobre el cementerio San Martín (llamado “de los pobres”).

Asimismo, se ordenó la creación de una mesa interinstitucional liderada por el ministerio del interior para la formulación de una política pública (la cual deberá ser presentada a la Sección) que tenga como fin el abordaje de cementerios objeto de medidas de protección y que los gobiernos salientes (tanto departamentales como locales) tengan como obligación incluir dentro del empalme cómo avanza la búsqueda de desaparecidos.