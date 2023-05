MinTrabajo pidió a políticos y gremios que no infundan miedo con la reforma laboral

La ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, este jueves en el Foro Internacional por la Transformación del Trabajo, envió un nuevo mensaje a los gremios económicos, empresariales y a los políticos del país, en el que pidió que no se caotice la reforma laboral al asegurar que esta va a generar desempleo, agregó que la reforma por el contrario busca mejorar las condiciones de los trabajadores y el respeto de sus derechos.

En sus declaraciones dijo, “yo lo que le he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaran el plan de labor que tienen y nosotros estamos haciendo únicamente que se cumpla. No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”.

Este es el segundo llamado de este tipo que hace la ministra, Gloria Inés Ramírez, resaltó además las cifras de reducción de desempleo en Colombia y comprometiéndose a cumplir la meta de generación de empleo contenida en el Plan Nacional de Desarrollo. El primer llamado, lo había hecho hace algunos días cuando respondió al mensaje del expresidente de la República, Germán Vargas Lleras, el cual en un vídeo expresaba que la reforma iba a generar “una masacre laboral”.

En el Foro donde se dieron las declaraciones, también hubo intervención de académicos, empresarios y la Organización Internacional del Trabajo.