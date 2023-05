Cierran temporalmente servicio de urgencias de una clínica en Santa Marta

Según lo manifestado por la Secretaría de Salud, se encontró un solo médico atendiendo la alta demanda de pacientes, la jefe de enfermería cubriendo a la vez los servicios de urgencias y recuperación de cirugía, hojas de vida de médicos especialistas sin soportes, falta de coherencia entre los documentos de médicos contratados con la realidad encontrada, y la bacterióloga sin registro profesional.

Estos hechos se suman con las quejas y la insatisfacción de los usuarios, que registra una cifra del 82.4%, en solicitud especialmente de más personal médico, atención prioritaria y más eficiencia en la atención, así como también se correlacionan estos hechos con el informe de la misma clínica Cehoca, que reporta en sus indicadores un aumento en la demanda del servicio de urgencias, sin la existencia de un plan de contingencia que incluya el aumento en la contratación del recurso humano asistencial.

Jorge Bernal, secretario de Salud, señaló que en el acta de cierre también se registró “la existencia de un desfibrilador dañado; pacientes pediátricos en áreas compartidas con adultos; en observación no hay áreas discriminadas por sexo; incumplimiento de medidas para la seguridad del paciente; no hay rótulos en los productos químicos; medicamentos e insumos de laboratorio sin semaforización para alertar su vencimiento; falta de mantenimiento de equipos biomédicos; la morgue no cumple ni hay protocolo de manejo de cadáveres; y el incumplimiento de las Resoluciones 2205 de 2005 y 1403 de 2007 relacionadas con el uso adecuado de los medicamentos en el carro de paro que determina la salvación de una vida, entre otros hallazgos”.