Los tres candidatos a la Alcaldía de Bogotá que apoyaría Enrique Peñalosa

En diálogo con La W, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, se pronunció a propósito de las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo en Colombia, en particular sobre la Alcaldía de Bogotá, donde el panorama aún no está claramente definido.

En primer lugar, sobre si tiene intenciones de volver a aspirar al segundo cargo más importante del país o si al menos lo ha considerado, Peñalosa rechazó la posibilidad: “No estoy pensando ser candidato (a la Alcaldía de Bogotá), pero espero que Bogotá elija a un buen alcalde”.

Peñalosa también agradeció a quienes le han sugerido esta posibilidad: “La verdad, quiero agradecer a muchísima gente. Cuando estoy en la calle, por todos lados, me saludan amablemente. Uno que otro me insulta, pero la inmensa mayoría me agradece todos los días por las obras que se están haciendo, las que se están usando y las que dejamos contratadas”.

De esta forma, sobre el perfil que debe tener el próximo alcalde de la capital, Peñalosa señaló: “Quiero que haya un excelente alcalde, un gerente íntegro que hable poca carreta pero que trabaje y logre que los bogotanos progresen y se mejore la seguridad. Que la ciudad sea más segura, más ordenada y mejoren condiciones de los más necesitados”.

El exalcalde agregó que, en su momento, dará su apoyo a “algún candidato de los buenos que hay”.

Al ser consultado por tres posibles candidatos a los que apoyaría, Peñalosa mencionó tres nombres: la concejal Lucía Bastidas, el exconcejal Carlos Fernando Galán y el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo. También consideró que el exministro de Defensa Diego Molano podría ser una buena opción.

En cuanto a Rodrigo Lara, Peñalosa advirtió: “Es una persona inteligente y capaz, pero a veces me parece demasiado político, por no decir politiquero”.

