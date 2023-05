Video: hijo de Rodolfo Hernández denunció que fue agredido por diferencias políticas

Bucaramanga

A través de un video se conoció que Mauricio Hernández, hijo mayor de Rodolfo Hernández, fue víctima de una agresión mientras se encontraba compartiendo con su pareja sentimental. Al parecer, una persona con alguna diferencia política se acercó y lo golpeó en la cara.

Dice Hernández en el vídeo que “esta es Colombia, una persona X me dijo que por qué habíamos vendido el país y que por que lo habíamos regalado, yo le dije que no había argumentos para que lo dijera y me agredió y aquí está la consecuencia”.

Dijo que ese era el resultado por apoyar a su papá con sus ideales y su filosofía y enfatizó en que “quiero decirle a Colombia que él (Rodolfo Hernández) no vendió el país, hizo lo que pudo hacer”.