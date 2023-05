Ante aumento de extorsión, alcalde de Simití, Bolívar, clama seguridad para su población

El municipio de Simití, ubicado al sur del departamento de Bolívar, esta siendo coaccionado por grupos al margen de la ley que han generado derramamiento de sangre con el asesinato de aproximadamente 37 personas, en diferentes sectores de la población, y las presiones a comerciantes para el pago de extorsión.

Una de las 37 víctimas es la enfermera Yulieth Rocío Fuentes Díaz, quien fue asesinada por sujetos a bordo de motocicleta un día después que se negara a pagar una extorsión. Vivía con su esposo que es médico y con su hija.

“Muy consternados con lo que está sucediendo en el municipio, hirieron a todo un municipio la señora era la enfermera del pueblo, muy triste lo que está sucediendo por no pagar una extorsión. Eso no es de ahora, eso siempre ha existido, pero en los últimos días se ha aumentado la extorsión telefónica, presencial, es más después del asesinato, mucha gente está llamando a extorsionar no solo a Simití, también San Pablo, Santa Rosa, atribuyéndose a los hechos de ese asesinato y la gente ha accedido a pagarle”, expresó el alcalde de Simití, Orlando Gómez Solera.

El coronel Luis Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, sostuvo que dentro de las acciones preliminares se pudo establecer que a Yulieth Rocío Fuentes Díaz le habían llegado a su sitio de trabajo a generarle una exigencia económica.

“Estamos tratando de establecer si posiblemente por este hecho fue que desencadena el lamentable asesinato de esta persona. Los tenemos identificados y no descansaremos hasta trabajar y lograr la captura de estos delincuentes”, puntualizó el coronel Luis Cubillos.

Pese a que en la población se encuentra el Batallón de Selva #48, funciona la Fuerza Tarea Martes, y tiene presencia el Departamento de Policía del Magdalena Medio, clama al gobierno nacional y departamental que no los dejen sólo.

“Este territorio es de nosotros, nos pertenece. Le hago un llamado al gobierno nacional y al departamental que no deje al territorio del sur de Bolívar y a Simití solo, como alcalde me he sentido muchas veces solo, es muy triste lo que pasa en nuestro territorio y nadie haga nada; llevamos alrededor de 37 muertos y nadie dice nada ¿cuál es la paz total que hay?, ¿Por qué nos están dejando solos”, expresó el alcalde Orlando Gómez.

Reiteró, “el llamado es a los grupos al margen de la ley que están en nuestro territorio, por favor déjennos vivir en paz. Todos estos días han esto el comercio cerrado por los grupos al margen de la ley que vienen a extorsionar; un llamado a la fuerza pública, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a todas las fuerzas armadas de Colombia a que por favor miren a nuestro territorio de Simití”.

“Después de estas declaraciones sé que voy a tener muchas dificultades, pero solo Dios sabe lo que hemos insistido por la seguridad de nuestro territorio. No vamos a permitir que sigan sucediendo esta clase de hechos que enlutan nuestro pueblo y todo el mundo en silencio, solamente la responsabilidad de nosotros los alcaldes que estamos en el territorio”, dijo el alcalde.

El alcalde aseguró que hay una millonaria recompensa para dar con la captura del asesinato de la comerciante, “la gobernación anuncio recompensa de hasta $50 millones, la alcaldía hasta $20 millones y la Policía $10 millones, estamos en espera de coordinar todos los actos administrativos y que la gente denuncie”.

“Es muy difícil la situación en nuestro municipio del sur de Bolívar, que se va convirtiendo en complicada si no se toma el control rápidamente. Aquí hay varios grupos como el ELN, la FARC, Gaitanistas. El llamado del gobierno nacional y departamental es que nos apoyen no nos dejen solo”, concluyó el alcalde Orlando Gómez.