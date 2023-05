Debate: ¿se debe regular o no el cannabis de uso adulto en Colombia?

El proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia está muy cerca de convertirse en una realidad, pues está a pocos debates de ser aprobado en el Congreso de la República, eso sí, esto debe darse antes del 20 de junio o el proceso quedará estancado.

Este tema ha generado gran controversia por el calibre ético y social que lleva consigo, por esto el congresista liberal y líder de la iniciativa, Juan Carlos Losada, y el congresista conservador, Juan Daniel Peñuela, expusieron sus diferentes posturas al respecto en Sigue La W.

“Lo que estamos buscando es crear un mercado legal de cannabis, logrando que esta sustancia, que de por sí es legal, pueda también ser comercializada como cualquier otro producto. Sin embargo, tenemos varias precauciones para niños, niñas y adolescentes, como la venta a través de una licencia y las restricciones en instituciones educativas y zonas comunes, que será responsabilidad de los respectivos alcaldes y gobernadores”, explicó Losada, sobre la iniciativa.

Por otro lado, el congresista Peñuela manifestó su preocupación al respecto, asegurando que “todas esas medidas no van a evitar que jóvenes y niños estén expuestos. No podemos dar el mensaje de que es normal consumir, de dar una invitación al consumo. En otros países donde se ha regularizado ha aumentado el consumo en jóvenes, regularizar no garantiza que el Estado pueda controlar su flujo, esto pone en grave riesgo a la sociedad”.

Sobre la regularización, que podría generar que la venta legal e ilegal tengan se dividan el poder de la comercialización, Losada respondió que “no cometeremos el error de darle un porcentaje del mercado al comercio ilegal. Sí, en un inicio tendremos que convivir con un mercado legal y con el ilegal, por eso requerimos de estas medidas para potenciar la legalidad y así quitarle el mercado a los traquetos y a los jíbaros, que son los únicos que se han beneficiado de la prohibición”, agregó.

Finalmente, Peñuela reafirmó su postura en cuanto a la existencia de la ilegalidad si se retira la prohibición del cannabis, considerando que si se regula se le abriría la puerta al consumo.

