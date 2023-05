Juez absolvió a secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

W Radio conoció en primicia el fallo con el que el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá absolvió por inocencia absoluta a Misael Alejandro Bautista Casteblanco, secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien estuvo investigado por el pago de un soborno de 200 millones de pesos para beneficiar al exalcalde de Cota Juan David Balcero con un fallo judicial.

Precisamente, en medio del extenso proceso que inició en 2017, la defensa logró demostrar que la millonaria coima no existió.

Según los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, Casteblanco había recibido un pago de 200 millones de pesos a cambio de intermediar para emitir una acción de pérdida de investidura que favoreciera a quien entonces era el alcalde de Cota Juan David Balcero.

El abogado penalista Diego Gutiérrez, defensor de Misael Alejandro Bautista Casteblanco, le explicó a W Radio que, este proceso se inició por la “denuncia interpuesta por el esposo de la magistrada Anneli Yolanda Villamizar de Peñaranda, en la que acusaban a Misael Alejandro de haber recibido unos dineros para haber favorecido en una acción de pérdida de investidura del exalcalde de Cota, Juan David Balcero Balcero”.

También señaló que asumió el caso cuando Bautista Castelblanco se encontraba privado de la libertad entre 22 de agosto de 2017 y el 3 de agosto de 2018.

“Cuando yo entro al caso, Misael Alejandro Bautista Castelblanco se encontraba privado la libertad. Desde ahí empezamos una guerra jurídica, varias audiencias de revocatoria de medida de aseguramiento, libertades por vencimiento de términos, y demás, hasta que logramos recobrar la libertad de Misael y con ello que volviera a ser el secretario general del tribunal, cargo que ocupa hasta el día de hoy”.

“Absolver por inocencia absoluta a Misael Alejandro Bautista Castelblanco, por el delito de concusión”, señaló el fallo.

Además, el juez “ordenó compulsar copias disciplinarias ante La Comisión Nacional Disciplina Judicial en contra de los Fiscales que participaron en el trámite procesal, exceptuando a los doctores Carlos Hugo de León Camargo y Mabel Carrero Villamil, para que sean investigados por las diversas dilaciones que impidieron el libre desarrollo del proceso”, esto porque se decretó la preclusión de la acción penal en favor del abogado Efraín Forero Molina, quien también fue procesado por el delito de concusión y quien de acuerdo con la Fiscalía supuestamente sería el intermediario entre el exalcalde y el secretario del Tribunal que fue hallado inocente.

El abogado Gutiérrez dijo también que luego de seis años y de diversas dificultades dentro del proceso, se logró demostrar la inocencia de su cliente.

Fallo judicial secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Ampliar

“Luego de varios ires y venires, demostrar la inocencia de Misael Alejandro Bautista Castelblanco, y de un proceso amañado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de la República, nos encontró inocentes y nos halló la razón en absolutamente todo lo que la defensa pretendió desde el primer momento, demostrar la inocencia de Misael Alejandro Bautista Castelblanco”.

También agregó que, tras un juicio se evidenció que el actual secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no estuvo relacionado con hechos de corrupción judicial.

“Esta inocencia no se da por duda en la participación de los hechos, por el contrario, una duda absoluta no puede operar en este caso, sino simplemente aquí lo que operaba era una inocencia total en todo y cada uno de los hechos que la Fiscalía tenía a su cargo. Simple y llanamente la Fiscalía General de la Nación no demostró absolutamente nada, ni siquiera dejó en duda la participación de Misael. Lo que quedó claro y no cabe duda es que Misael no participó en ninguno de los hechos delictivos”, concluyó.