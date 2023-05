Masacre de Chochó: juez deja en firme condena contra coronel (r) Benjamín Núñez

El coronel retirado Benjamín Núñez reconoció su responsabilidad en los crímenes y en una pasada audiencia pidió perdón a sus familiares. Fue condenado a 29 años de prisión. La juez cuarta de conocimiento de Sincelejo (Sucre) condenó a 29 años de prisión al coronel (r) Benjamín Núñez, por su responsabilidad en la masacre de Chochó, ocurrida el 25 de julio de 2022.

El coronel retirado confesó los crímenes mediante la suscripción de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó haber cometido los delitos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y privación ilegal de la libertad por las muertes de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo.

Núñez también se comprometió a servir como testigo principal en la investigación que avanza en la Fiscalía y se advierte que ya está entregando información.

El coronel retirado también rechazó la petición de la Procuraduría y de las víctimas que señalaban que la pena era muy baja, pues reconoció que ha colaborado con la justicia y pidió perdón públicamente por lo ocurrido.

Cabe recordar que Núñez permaneció en la cárcel de Picaleña de Ibagué hasta mediados del mes de diciembre, pero después fue trasladado a la cárcel de La Dorada en Caldas.

“Pido a los familiares que me perdonen”

El pasado 2 de febrero, el coronel retirado Benjamín Núñez pidió perdón a los familiares de las víctimas de la masacre de Chochó y aceptó ser el principal responsable de los hechos.Núñez reconoció que asesinó a Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo y dijo sentirse arrepentido de haber causado un dolor irreparable a sus familias.

El pronunciamiento se dio en medio de la socialización del preacuerdo en el que, se comprometió con la Fiscalía General de la Nación a convertirse en testigo clave para esclarecer los hechos.

En medio de la diligencia que se realizó en la tarde de este jueves, Núñez pidió la palabra para intervenir en la diligencia.Vestido con un buzo de color verde agua marina, luciendo su barba y visiblemente afectado, desde la sala virtual de la cárcel de La Dorada (Caldas), el coronel retirado pidió perdón a las familias de los tres jóvenes que fueron asesinados en Chochó (Sucre).

Durante un poco más de 12 minutos, intervino en medio de lágrimas y frases en las que se entrecortaba su voz, dijo que traicionó a su familia y a la Policía Nacional y admitió haberles quitado la vida a los jóvenes.

“El hecho de haber cometido estos crímenes en contra de estos tres jóvenes fueron momentos que, desafortunadamente y por el contexto de lo que de repente estamos viviendo en el departamento (Sucre), nos llevó a tomar malas decisiones, por unas confusiones de procedimiento y comunicación”.

Núñez señaló que no hay nada que puedan hacer para reparar el dolor eterno que causaron junto con sus compañeros a las familias.”Mis compañeros y yo sentimos la muerte de esos muchachos, empieza una tragedia para estas familias, un dolor que nosotros desafortunadamente no podemos curar, nosotros no podemos resarcir así sea con prisión o con dinero no se puede porque es un ser querido”.

También dijo que Dios le ha mostrado el camino y que agradecer poder decirles a las familias, que se arrepiente de los crímenes y que esta es una tragedia que también afectó a su familia a quien dijo traicionó con haber asesinado a los jóvenes, porque esas no fueron las enseñanzas que le dieron sus padres.

“Este instante es porque Dios lo ha puesto para poder decirle a los familiares que no los conocía, no sabía quiénes eran, no tenía enemistad con ellos y por cosas de la vida y situaciones del contexto del orden público que vivíamos, tomé una mala decisión qué conllevó a esta tragedia (…), y empieza otra tragedia no solo para ellos sino también para la mía porque de alguna u otra forma he traicionado los principios qué mi padre y mi madre y que muy seguramente mis hermanos también tienen y es ese de respetar la vida de los demás de reconocernos todos como personas y seres humanos, entonces no solo traicioné los principios familiares sino que también traicioné el los principios de mi institución a la cual también pido perdón (…)”.

Sobre el tiempo que pasó en México, huyendo de las autoridades dijo que encontró en Dios el refugio para enfrentarse a la justicia y que le pidió perdón y él lo perdonó.

Su voz entrecortada por el llanto interrumpió su mensaje de perdón.”Esta solicitud de perdón es muy sentida frente a lo que yo viví desde que salí de Colombia y estuve en México, pensando él porque yo había hecho eso, no lo entendía, como buen hijo de Dios y conocedor de la palabra me refugié en él (llora) y Dios me mostró el camino y aun así él me perdonó (…)”.

El coronel retirado indicó que está pagando no solo ante la justicia humana sino también ante la divina los homicidios de los tres jóvenes.

“Yo quiero que los papás y los familiares de estos muchachos, sepan que estoy bajo la disciplina y el rigor de la ley de Dios, por eso a la sociedad también quiero extenderle una disculpa, a mis amigos, a los que me conocen, a mi conductor a Yamit Henao, un gran ciudadano un gran policía, Álvaro Álvarez, el escolta mío fueron muy leales en el trabajo, a Diana la patrullera que fue una de las primeras muchachas que atendió el caso y que no tiene nada que ver con este triple homicidio que yo cometí, a Guillermo a Leila, decirles que me disculpen porque yo sé que están compareciendo ante la justicia por unos errores que yo cometí que estoy asumiendo”.

Reconoció que mientras estuvo en el país centroamericano, estuvo en contacto con su familia y recibió los consejos que le permitieron seguir en medio del dolor de entender que le había quitado la vida a tres jóvenes.

“Desde que estaba en México tuve siempre contacto con mi familia manifestándole es que no entendía porque había pasado toda esta situación, que yo cometí esos homicidios y que principios de mi papá, le agradezco a él porque siempre me asesoró, me mostró el camino, manifestando que, si había oportunidad de encontrar justicia no solo para este caso para sus familiares sino también para mí, que Dios no mira si el pecado tiene alguna categoría o no que él perdona todos los pecados (…)”.

“A mi mamá también porque ayudó a que yo tomara la decisión de devolverme y comparecer ante la Fiscalía que de hecho hizo un gran trabajo, a los señores fiscales por todo ese esfuerzo colaboración y explicación para que yo entendiera cómo se iba a proceder con todo el tema investigativo y cómo podía ayudar a esclarecer el hecho”.

Señaló que estar privado de la libertad lo está ayudando a crecer espiritualmente, pero señaló que el dolor sigue ahí por los asesinatos.”A los familiares reitero qué tenemos tres Ángeles que están ahora en el cielo, qué me perdonen lo que yo hice (…), a mi familia pedirles perdón ellos más que nadie sabe quién soy yo, cuáles son mis principios cuál es mi corazón a mis amigos que sé que están muy pendientes también les digo que no se preocupen porque soy una persona muy fuerte espiritual y mentalmente y con la ayuda de Dios, estoy logrando muchas cosas internamente”.

“A la justicia también les digo que estoy aquí listo para ser una persona nueva, una persona con principios y dispuesto a trabajar y a reconstruir ese tejido social y a reparar ese dolor que causado”.

Por último, dijo que “tengo todos estos 29 años para poder recomponer y reparar ese tejido social a mi institución que la amo mucho y le entregue toda mi vida 22 años y 3 meses de servicio que están en mi corazón y que ojalá pueda tener una oportunidad también para rendir los honores que se merece mi institución que por los hechos míos no crean que la policía es mala y que comete esos errores sistemáticamente como algunos creen, sino que son errores personales (…)”.