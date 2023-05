Qué es Whastapp Plus y por qué no debería instalarlo en su celular

Miles de usuarios han descargado WhatsApp Plus en sus teléfonos móviles, sin imaginar los peligros que esta aplicación de mensajería instantánea ha traído en los dispositivos.

WhatsApp Plus es una aplicación que modifica algunas funciones de WhatsApp, lo que hace que tenga otra serie de herramientas dentro de esta app.

Al momento de ser descargada aparece como una actualización no autorizada por Facebook que se ha vuelto muy popular por las novedosas opciones que les ofrece a los usuarios como personalizar el diseño de la plataforma con diferentes colores, temas y hasta de litografía.

Sin embargo, si WhatsApp detecta esta aplicación instalada en el celular puede suspender la cuenta del usuario. Puesto que muchos expertos sostienen que no se debe instalar WhatsApp Plus ya que puede traer virus, entre otras complicaciones a los móviles.

Peligros al tener o descargar esta aplicación en el celular, según portales especializados:

Uno de los peligros que tiene WhatsApp Plus es que es una aplicación cuya APK puede tener malware (código malicioso que busca infectar el sistema operativo). Esto se debe a que no existe una página oficial de donde descargarla, existen cientos en Internet, y muchas de ellas pueden tener un virus incluido que infectará por completo los celulares sin importar modelo o marca.

Otra complicación que se tiene al descargar esta app es que roba los datos personales del usuario, contactos y podrá hacer envío de mensajes del titular de la línea a demás usuarios con mensajes fraudulentos.

Además de esto, WhatsApp Plus también lee todos los mensajes. Hay que tener en cuenta que, al no haber repositorios oficiales, existen distintas aplicaciones de WhatsApp Plus creadas por cibercriminales, desde la que podrán tener acceso a los mensajes e historiales de multimedia personal.

Finalmente se debe tener presente lo que advierte el mensaje que envía WhatsApp cuando descubre que usted está instalando WhatsApp Plus “WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil” así lo asegura la aplicación desde su portal oficial.