Moción de observación a director de UNP por esquemas de seguridad de congresistas

Tan sólo un par de horas después de que se conociera un nuevo panfleto amenazante de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ en el que pone bajo amenaza las elecciones regionales en cuatro departamentos del país, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, enfrentó un debate de control político en la Comisión Primera del Senado para responder por la seguridad de los congresistas.

La citación se produjo a raíz de las graves intimidaciones y atentados que ha sufrido la senadora Aida Quilcué, del Pacto Histórico, que han generado un reclamo contundente al Estado para garantizar su protección.

Sin embargo, contrario a tranquilizar a los congresistas, las respuestas de Rodríguez generaron duras críticas de los senadores, quienes se declararon inconformes y aprobaron una moción de observación contra el funcionario, la primera que se produce al Gobierno de Gustavo Petro.

“En lo corrido de 2023 se han registrado 38 masacres con 127 víctimas, muchas de las cuales ocurren en territorios de minorías étnicas. Situaciones frente a las que no se advierte la adopción de correctivos por parte del director de la UNP; tal y como hoy lo sufre nuestra compañera congresista Aida Marina Quilcue, que ha denunciado amenazas contra su vida, su integridad personal y en relación con el esquema de seguridad, que se ha visto insuficiente para cubrir las necesidades de protección y seguridad”, explicó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien propuso la moción.

Durante la sesión, el senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, advirtió que estaban recibiendo notificaciones de la entidad sobre cambios en sus esquemas de seguridad, algo que produjo enormes críticas.

“No sé si es una persecución con los miembros de la Comisión Primera, pero está llegando una citación para una notificación personal sobre los esquemas de seguridad. No sé si el reclamo que hicimos, por la seguridad de la senadora Aida, haya dado para una persecución, porque hablamos o decimos algo nos van a quitar nuestros esquemas de seguridad”, indicó Chacón.

Sobre el tema el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se mostró sorprendido por las comunicaciones enviadas a los congresistas e intentó dar un parte de tranquilidad.

“Sé que hay congresistas de algunas zonas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. No es una política del Gobierno, me parece que sería lo más bajo si un Gobierno responde a un legítimo derecho de un congresista de hacer un debate, jugar con la seguridad del congresista, no es. Voy a averiguar qué es lo que está pasando. Me cogen fuera de base”, manifestó Velasco.