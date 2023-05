Sería conveniente que Petro gobernara menos por Twitter: Alfonso Gómez Méndez

En La W, el exministro de Justicia, exfiscal general y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, habló sobre el pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se refirió a un golpe blando de las órdenes administrativas y que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico.

Gómez Méndez señaló que se requería tranquilidad y cabeza fría para asumir este asunto: “en otros escenarios se le ha sugerido al señor presidente que sería conveniente que gobernara menos por Twitter, va en contravía en ocasiones de la reflexión. Él tiene juristas muy buenos a su alrededor como el secretario jurídico de la Presidencia y el propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, que es un constitucionalista, y tal vez consultarles a ellos antes de sacar esas declaraciones”.

El exministro también dijo que las relaciones entre el poder judicial y los gobernantes no siempre han sido buenas, pero más o menos se había mantenido hasta ahora cierta consideración para no invadir el terreno de estas decisiones judiciales y puso el ejemplo de Carlos Lleras cuando no le aceptó la renuncia a un procurador que estaba en desacuerdo de sus disposiciones, entre otros ejemplos.

