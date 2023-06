Desde la Asociación Colombiana de Minería piden una reforma laboral que generé empleo

La Asociación Colombiana de Minería a través de su presidente, Juan Camilo Nariño, hizo reparos a la reforma laboral que se encuentra en el Congreso de la República, asegurando que dicha reforma no genera empleo y que lo que se necesita en el país, es un proyecto de ley que genere e impulse la creación más y nuevos puestos de trabajo.

Así mismo, el gremio minero aseguró que, desde su punto de vista y análisis, la reforma laboral lo que si impulsa es la informalidad, alejándose de los propósitos que se han planteado en el mismo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, agregando que por las normas y medidas que se han adoptado en el articulado de la reforma se reduce la competitividad del país, incluyendo la del sector minero.

Ante el escenario, presidente Nariño envió un mensaje al Congreso de la República para que genere una nueva reforma que se enfoque en la generación de empleo.

Expresó “yo hago un llamado al Congreso de la República para que esto sea una ley, una nueva reforma laboral que genere empleo, que incentive, que promueva el tránsito de la informalidad a la formalidad y que por supuesto aumente la competitividad del sector privado colombiano y cuando me refiero al sector privado colombiano, me refiero no a grandes compañías, me refiero a personas, familias con emprendimientos en lo local, comercio, pequeñas fábricas que producen muchos bienes, alimentos y que tienen servicios en todo el territorio nacional”.

La Asociación Colombiana de Minería aseguró que frente a los pequeños emprendimientos y pequeñas y medianas empresas de Colombia es donde se deben enfocar los esfuerzos, para lograr una causa común que permita que ese sector privado tenga una mayor competitividad a través de una reforma laboral.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, en varias ocasiones ha dado respuesta a este tipo de observaciones asegurando que la reforma laboral, no es una ley que busca generar más puestos de trabajo, sino que es una ley que busca devolver derechos a los trabajadores del país y generar una mayor protección sobre los mismos, los cuales para la titular de la cartera laboral durante los recientes años han sido desamparados a través de las leyes que se han adoptado para el mercado laboral nacional.