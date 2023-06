Nuevos detalles del enfrentamiento entre Armando Benedetti y Laura Sarabia

Esta madrugada, el embajador Armando Benedetti, aterrizó en Bogotá procedente de Los Ángeles, para atender un llamado del presidente Gustavo Petro.

La semana pasada también a aterrizaba en Bogotá, pero viniendo de Caracas, a bordo de un vuelo charter, como los que frecuentemente usa. Esto sucedió el lunes de la semana anterior, 22 de mayo. En el mismo avión venía la niñera Marelbys Meza, quien había sido sacada en otro vuelo privado el 14 de mayo. Les pido que tengan en cuenta las fechas porque sirven para entender la secuencia de las acciones.

El embajador Benedetti me dijo que los días peores de su enfrentamiento con Laura Sarabia fueron el sábado 13 de mayo y el domingo 14, el día de la madre.

Las fuentes cercanas a Laura Sarabia, la joven y poderosa funcionaria de la Presidencia, me dijeron que ella no sabía de la salida de la niñera hacia Venezuela. El embajador Benedetti sostiene, en cambio, que la salida del país de Marelbys fue una iniciativa de Laura Sarabia para alejarla de Colombia y de los medios, es decir para evitar el escándalo que ya se veía venir.

En gracia de discusión aceptemos la teoría del embajador: Que él se llevó a Marelbys a Caracas para ayudar a Laura Sarabia.

Si fuera así ¿Por qué sacó del país a la niñera el 14 de mayo, el día que, según él, fue el peor de su enfrentamiento con Laura Sarabia?

Según me dijo el embajador Bendedetti, el 13 de mayo Sarabia le ofreció el Ministerio del Interior, a pesar de que el ministro Luis Fernando Velasco estaba recién nombrado, o la Cancillería, que ocupa Álvaro Leyva.

Él le respondió con malas palabras, diciéndole que si lo creía tonto (pero con otra expresión) que le estaba ofreciendo lo que no le podía dar y –según la narración de Benedetti– trató a su antigua asesora legislativa con palabras de grueso calibre.

El embajador también asegura que Marelbys, o Mary, la niñera le contó que lo que se perdió en la casa de Laura Sarabia fue una maleta con 150 millones de pesos en efectivo y que la niñera asegura que en ese apartamento hay un movimiento de plata constante.

Aparentemente Marelbys decía lo mismo de Armando Benedetti y Laura Sarabia tiene una prueba de la afirmación de eso. El 30 de junio de 2022, cuando Marelbys fuera despedida del hogar de los Benedetti por Adelina Guerrero, la entonces esposa del embajador, después de que se perdiera una cartuchera con 5 millones de pesos, la niñera le escribió a Sarabia en estos términos:

“Ella me ha sacado 3 veces cuando le da la chiripiorca. Ya esta vez me trató muy feo, ya se pasó. Yo he viajado con ellos para todos lados y nunca se le ha perdido una aguja. Yo le dije pregúntele a Laura que se ha perdido acá. Nunca. Yo recibía todo ahí. Y nunca se perdió nada. Eso es mentiras de ella”.

Cortesía Ampliar

Luego retoma su propio mensaje en el que dice “Yo recibía todo ahí” y le pone 4 veces el signo pesos. Y agrega “Grandes cantidades”.

Marelbys fue sometida a polígrafo y el análisis asegura que mintió cuando dijo que ella no se había robado la plata.

A pesar de esto, el 14 de mayo la niñera fue en vuelo charter a Caracas y se alojó en la casa de la embajada, hasta el 22 de mayo. Ese día regresó a Colombia con Benedetti y con su exesposa Adelina Guerrero, con quien aparentemente se llevaba tan mal.

Lo cierto es que al regreso de Caracas, tanto Armando Benedetti como la niñera Marelbys Meza tuvieron actividades en o cerca de la Casa de Nariño.

El embajador fue el martes 23 de mayo para reunirse con el presidente. En esa reunión le dijo al mandatario que sentía que ya había cumplido su misión en Caracas y le propuso que lo nombrara ministro de Defensa. Pero, según la versión que me dio Benedetti, Gustavo Petro le hizo una contrapropuesta. Revivir para él, el cargo de superministro o ministro de la Presidencia, similar al que tuvo Néstor Humberto Martínez.

La creación de ese cargo, significaba en la práctica, quitarle a Laura Sarabia las funciones de jefa de gabinete y reducirla a secretaria privada del presidente.

Aunque todos lo seguimos diciéndole jefa de gabinete, desde el 30 de diciembre cuando por decreto fue reestructurado el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el cargo de Laura Sarabia se llama Jefatura del Despacho Presidencial.

La jefatura del Despacho Presidencial no tiene, normativamente, mando sobre los ministros. De ella dependen exclusivamente la Casa Militar, la jefatura de protección presidencial (es decir los escotas del presidente), la Secretaría de Comunicaciones y Prensa; y la Consejería Presidencial para las Regiones.

Bueno, y mientras pasaba eso dentro del despacho presidencial, Laura Sarabia se enteraba de que en la calle sexta, en la fachada sur de la Casa de Nariño, su antigua niñera Marelbys Meza posaba con el palacio de fondo para la revista Semana.

Benedetti jura que no chantajeó a Laura Sarabia. Apenas, esta mañana me lo reiteró. Sin embargo, las circunstancias y su mensaje a Laura Sarabia del 25 de mayo, tienen un imborrable sabor a amenaza:

“Acabo de hablar con Vicky (sic) después de lo que me dijiste sobre la Mari…Tenías razón. Es posible que se pueda evitar esa circunstancias (sic)… Ojalá entiendas el sentido de este mensaje!”.

Ampliar

Como les contaba Armando Benedetti aterrizó esta madrugada en Bogotá, procedente de Los Ángeles, en Estados Unidos. Por cierto, de ese viaje a Estados Unidos no tenían noticia en la Cancillería que por norma debe autorizar a los embajadores para moverse del país en el que representan a Colombia. No es la primera vez que Benedetti se salta ese permiso.

Teóricamente el embajador se reunirá con el presidente hoy a las 9 de la mañana. Ya no será en Catam sino en la Casa de Nariño porque el jefe de Estado llegó anoche.

Quizás hoy el país presenciará decisiones grandes del presidente Gustavo Petro. O quizás, ninguna.