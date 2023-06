Alcalde y concejales de Cartagena levantan bandera de paz, luego de tres años de peleas

Tres años y cinco meses llevan peleando los concejales de Cartagena y el alcalde William Dau, así lo dio a conocer el mismo mandatario quien llegó hasta la plenaria y extendió un ramo de olivo.

“Estuve aquí en el Concejo, el 2 de enero del año 2020, abriendo las primeras sesiones ordinarias de lo que ha sido el mandato tanto de los concejales como del alcalde; el primero de enero me posicioné yo y el 2 de enero los concejales, y aquí estoy. Vengo aquí para nuevamente extender un ramo de olivo, tenemos tres años y cinco meses peleando permanentemente”, sostuvo William Dau.

Por otro lado, señaló que el Concejo no ha querido cambiar sus viejas costumbres y no se puede acostumbrar a eso.

“Les solicito señores concejales que dejen la guerra, nos faltan siete meses para que se acabe nuestro mandato, todavía podemos lograr mucho por Cartagena, no lo desperdiciemos. Me gustaría que estén a la altura de lo que la ciudad merece, aquí no hay prebendas, no hay comisiones, no hay tajadas”, dijo William Dau.

Añadió, “la ciudadanía va a estar a la expectativa de cómo terminamos estos siete meses de nuestro gobierno, sería bueno acabar con este periodo y poder salir con la cabeza en alto, decir yo si le cumplí a Cartagena y no fui el palo en la rueda (…) vamos a ver cómo nos va con los proyectos de acuerdo que se van a estar presentando”, siguió diciendo el alcalde.

Puntualizó, “considero que mi mayor legado como alcalde ha sido la moralización de la administración pública, todavía me meten uno que otro gol aquí y allá, pero hay que reconocer que la administración pública se ha moralizado. Este ramo de olivo se los extiende con toda sinceridad, pero no es señal de debilidad”.

El presidente del Concejo, Lewis Montero, manifestó que no se va a referir a las declaraciones del alcalde e insistió en que la ciudad se encuentra enferma, “se requiere la atención de todos para que lo más pronto posible la ciudad se recupere y pueda comenzar a transitar los senderos del progreso”.

“La apuesta debería ser esforzarnos para que la ciudad de un giro de 180 grados, que sea genuinamente amable, verdaderamente segura, realmente limpia, una ciudad con vías transitables, sin huecos ni trancones; con un equipamiento urbano generoso, con espacios públicos atractivos, con lugares en los que se pueda asistir sin ningún temor de ser atracados. Una ciudad diferente a la que hoy es Cartagena”, señaló Montero.

El concejal Cesar Pion sí decidió responderle al alcalde, “no se trata de poner un palo en la rueda, se trata de poder estudiar como manda la norma; a mi no me cabe ni el odio, ni el cobro de cuentas, a mi me cabe la normatividad para poder decir tenemos algo bueno. Es decir, somos malos si no aprobamos”.

“El viene a decir que nos ofrece un ramito de olivo, creo que la intención del Concejo de Cartagena es siempre el amor y paz para sacar a la ciudad, pero no podemos quedarnos callados ante tantas diferencias que tiene esta administración”, aseguró la concejal Gloria Estrada.

Reiteró, “así como usted nos pide que estudiemos rápidamente los proyectos de acuerdo, Gloria Estrada también le pide que en estos siete meses que faltan revise su gabinete, para que vea a que secretarios no quiere el pueblo Cartagenero. Si usted quiere tener un gabinete tranquilo, un pueblo que lo siga apoyando, usted también tiene que revisar eso. Necesitamos en estos siete meses construir una ciudad que grita y clama”.

Por su parte el concejal Luis Cassiani lamentó que el alcalde no escuchara a la plenaria, “hoy no nos sentimos escuchados por el señor alcalde, este Concejo siempre le ha dado las herramientas a la administración para que avance, tanto es así que hemos incorporado recursos que la administración en su saber y entender no ha ejecutado”.

“El alcalde hoy trae un ramo de olivo, nosotros siempre hemos tenido la paz, la voluntad de trabajar con la administración, pero es que el papá Dau cierra la puerta, a él no le gusta concertar. Viene con un ramo de olivo pero no baja la temperatura, viene aquí en una condición de amenaza, no veo la actitud de cambio en el alcalde. Rama de olivo pero para regañar”, puntualizó.

Finalmente los concejales aceptaron el símbolo de paz y pidieron ser escuchados, para que se inviertan los recursos y puedan ser participes en el análisis de los proyectos que desde la plenaria se proponen.