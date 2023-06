Arana andaba en los carros de La Gata y de eso no ha querido hablar: ‘Pitirri’

En diálogo con La W, Jairo Castillo Peralta, ‘Pitirri’, exparamilitar y jefe de seguridad del ganadero Joaquín García (hermano del exsenador Álvaro García Romero condenado por la masacre de Macayepo) y uno de los principales testigos contra Salvador Arana, rechazó la decisión de la JEP de liberar al exgobernador.

De acuerdo con ‘Pitirri’, Arana no ha cumplido con contar toda la verdad, dice lo que le conviene y además la falta de investigación de la justicia lleva a que dependan de las confesiones de los comparecientes como el exgobernador.

Por ejemplo, para Castillo Peralta, es sorprendente que la jurisdicción otorgara la libertad a Salvador Arana cuando se ha contradecido en distintos hechos, como en negar que lo conocía y después asegurar que era “muy amigo” de ‘Pitirri’ y su familia. También cuestionó que, según su versión, Arana sigue guardando verdades y no ha querido hablar de sus vínculos con otros integrantes del paramilitarismo como Enilce López, ‘La Gata’.

“¿En cuáles eran los carros que se movilizaba Arana? en los de La Gata, ¿Arana nombró a La Gata? ¡No!, porque el tesoro de los paramilitares que hicieron con este grupo ilegal lo estaba lavando La Gata. Ella es la caja fuerte. Arana ni Mancuso hablan”, sentenció ‘Pitirri’.

Además, anticipó que entregó en su reciente audiencia ante la JEP una grabación donde los hermanos Pedraza (entre ellos Éder alias “Ramón Mojana”) hablan con él sobre la planeación de matar a la fiscal Yolanda Paternina.

Según ‘Pitirri’, allí en los audios los hermanos Pedraza también mencionan los nombres de Fabio Mejía y Gustavo Mejía (amigos del exsenador Mario Uribe) y además interviene en la supuesta reunión el juez del municipio de Sucre Guillermo Hernández; el fin de tal encuentro que Castillo Peralta grabó, era para que, según su versión, se retractara de las denuncias contra Álvaro García, Salvador Arana y otros políticos y así verse beneficiados, después de que ‘Pitirri’ se convirtiera en testigo de la fiscal Yolanda Paternina.

“Yo respeto hasta que la JEP haga una investigación de lo que dice esta grabación, aquí se plantea como vamos a defraudar a la fiscal, en momento en que ya no se puede la orden que me mandan es que van a matar a la fiscal si yo no me retracto” dijo.

En la versión de ‘Pitirri’ el plan era que lo iban a denunciar por calumnia y él posteriormente iba a la propia casa del juez Hernández para que en una declaración fraudulenta les “pidiera perdón” y la firmara diciendo que la fiscal Paternina lo “había metido en eso”; al final de todo, al salir de la vivienda del juez lo iban a matar de acuerdo con ‘Pitirri’.

“Como yo no llegué me persiguieron hasta Bogotá, mandaron un correo humano dos veces y la última es decir matamos la fiscal” sentenció Pitirri.

Finalmente sostuvo que Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’, no está diciendo la verdad, al sostenerle a la JEP que no lo conocía.