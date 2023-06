“Buscamos revertir la situación del semestre pasado”: Carlos Bacca sobre Junior

Carlos Bacca, reconocido futbolista colombiano con un relevante pasado en el futbol internacional con equipos como Sevilla, Villareal y el Milan, conversó en los micrófonos de Peláez y De Francisco sobre el reciente título del Sevilla en la Europa League y además, habló sobre su continuidad en el Junior de Barranquilla.

El pasado miércoles 31 de mayo, el Sevilla de José Mendilibar se coronó por sétima ocasión como campeón de la UEFA Europa League, y dentro de esos títulos, dos fueron con Carlos Bacca dentro del plantel del equipo español y por el eso el barranquillero se refirió a su paso por este equipo.

“Le hice mucha fuerza, el Sevilla tiene un pedazo de mi corazón, nos trataron muy bien tanto en lo deportivo como en lo personal”, contó.

Dijo además que de los clubes en los que ha estado, “el Sevilla es de los más ganadores de los últimos años”.

Por la misma línea puntualizó que “nosotros nos sentimos como en casa (en Sevilla), nos trataron muy bien. La gente es muy amable, cariñosa y dada a ayudar, por eso nos sentimos muy a gusto en esa ciudad. Hasta la fecha la gente en Sevilla me sigue dando ese cariño en redes sociales y cuando voy las personas en la calle me muestran cariño. Y a eso sumado a que fueron años muy buenos en los deportivos”, contó.

Dentro de la conversación recordó uno de los partidos que mas recuerda con el club sevillano: un clásico contra el Real Betis por Europa League.

“Recuerdo el gol que les marqué en la Europa league la primera vez que Sevilla y Betis se enfrentaron (en ese torneo). Nos ganaron 2-0 en nuestro campo y en el de ellos marqué el del empate, nos fuimos a penales y lo ganamos”.

Por otro lado, Carlos Bacca también se refirió a su paso por el fútbol en general y dijo que “me siento un hombre afortunado. Yo solamente soñaba con ser futbolista profesional, lo sigo disfrutando, lo veo como mi pasión nunca como un trabajo, lo veo como lo que más amo. Por eso sigo preparándome para la temporada que viene”.

Porque es precisamente esa situación la que el jugador barranquillero tiene como objetivo, el próximo semestre con el equipo ‘Tiburón’, pues también dejó entre ver que seguirá en el Junior.

“Me queda un año más y otro opcional, me encuentro bien y me encuentro cuidando desde hace 8 años, desde que estuve en Europa mi vida cambió. Cuido mi físico y también con apoyo de nutricionistas. No trasnocho, no fumo, no tomo alcohol y eso hace que se alargue la carrera. Hemos invertido en cuidarme para que haya Carlos Bacca para rato”, dijo.

Y así mismo, que “ buscamos revertir la situación del semestre pasado, porque para mí ya es pasado, pero buscando que todo salga bien no solo para Bacca sino para Junior ”, cerró.

