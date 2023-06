“Nunca conocí ese hecho”: general (r) Sanabria tras chuzadas a exniñera de Laura Sarabia

Tras el escándalo por las interceptaciones que se realizaron por parte de la DIJIN de la Policía Nacional a la exniñera de la jefa de Gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, La W consultó en primicia al general en retiro Henry Sanabria, quien estaba al frente en esa época de la institución.

La Policía Nacional reconoció en la tarde de este jueves que interceptó las comunicaciones de Marlebys Meza, solo 72 horas. Sin embargo, el general Sanabria fue enfático en señalar que no supo del tema. “Me enteré por los medios que se había perdido un maletín en el apartamento de la jefe de gabinete. Nunca me informaron los de la Casa Militar que esto había ocurrido. Tampoco ese tema me lo trató el señor ministro de Defensa, supongo que él tampoco lo sabía”.

Según el general, el personal de la Policía Nacional que hace parte de la Casa Militar, “sale de la Policía en comisión a la administración pública y tiene sus propios integrantes de policía judicial y de inteligencia. Por razones de seguridad presidencial ellos no reportan a la Policía Nacional, más que los aspectos relacionados con los apoyos que la Policía debe brindar para la seguridad del señor presidente y vicepresidente. Lo demás es reservado”.

También agrega el general que cada proceso es autónomo, tanto los investigadores como el fiscal que los dirige. “Ni ellos informan al director de la DIJIN, ni el fiscal del caso al Fiscal general”.

Insiste el general: “nunca conocí ese hecho, hasta el día que lo publicaron los medios. En febrero en Catam, cuando íbamos a un consejo de seguridad, le pregunté a mi ayudante personal, si sabía qué había pasado con la teniente del equipo de la jefe de gabinete. Me dijo que no la había vuelto a ver tampoco”.

“Días después el ayudante me dijo que la habían sacado de la casa militar y que estaba pendiente de su traslado por un sobre que se perdió en el apartamento de Laura Sarabia. Según los comentarios en el Palacio, Laura Sarabia le entregó a la teniente un sobre, ella lo llevó al apartamento y el sobre apareció vacío”.

La Policía ha insistido que tras verificar la información se determinó que efectivamente el 26 de enero se autorizó interceptar las comunicaciones de la exniñera, las cuales comenzaron a implementarse el 30 de enero, pero que “72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.

También se ha dicho que el requerimiento obedeció a una actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la DIJIN.

“La noche del 31 de mayo, el director de la DIJIN entrante le informó al director general que en horas de la mañana un analista judicial de esa dirección había acudido ante la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada. Ante estas informaciones suministradas por el director de la DIJIN, la Dirección General dispuso que la Inspección General adelantara las actuaciones de rigor”.