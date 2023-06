“Me dejé llevar por la rabia y el trago”: Armando Benedetti tras polémicos audios

Armando Benedetti (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) / YURI CORTEZ

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se ha mostrado bastante activo en las redes sociales luego de que se revelaran audios de una conversación que tuvo con la exjefa de Gabinete de Petro, Laura Sarabia, y en la que la insultó.

Benedetti nuevamente escribió a través de Twitter, en donde aseguró que en el momento de la conversación tuvo un acto de “debilidad y tristeza”. Además, aseguró que en ese instante se dejó llevar por “la rabia y el trago”.

Asimismo, destacó que el ha jugado un rol protagónico en el proyecto político del presidente de la República, Gustavo Petro.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió.

Horas antes de este último mensaje, a través de un trino afirmó que hay una campaña de desprestigio en su contra con el objetivo de “descalificarme de futuras cosas que pueda decir”.

Luego de que se conocieran los polémicos audios, el exembajador pidió excusas al presidente Petro y a Laura Sarabia, a lo que el mandatario respondió.

“Creo entender que le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país”, fue parte del trino de Petro.

El escándalo en el Gobierno también desencadenó que el Consejo Nacional Electoral abriera indagación preliminar este lunes y citara a declarar al Benedetti y a Laura Sarabia, salpicados en este caso.

Benedetti deberá comparecer a las 9:00 de la mañana y Sarabia cinco horas después, es decir, a las 2:00 de la tarde. Ambas diligencias se realizarán en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz, con el objetivo de que “expongan todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición Pacto Histórico”.