EE.UU. abrirá puertas para que Benedetti diga cómo llegó Petro al poder: María E. Salazar

Desde Washington DC, W Radio conversó en exclusiva con la representante María Elvira Salazar sobre el escándalo que hoy sacude al Gobierno del presidente Petro, en el que se ha visto involucrado el exembajador Armando Benedetti y la exjefe de gabinete, Laura Sarabia.

“Es penoso que el Gobierno colombiano tenga que estar hablando de estos temas que son tan pequeños y tan poco serios. El Gobierno colombiano tiene que estar hablando de inversión extranjera, que va a crear nuevas fábricas, que le va a dar trabajo a los colombianos, que va a crear programas sociales que va a ayudar a la gente menos favorecida”, dijo la congresista republicana.

“No si su chief of staff o jefe de gabinete, se robó 35.000 dólares o no. Por cierto, a la señorita yo la conocí porque vino al Congreso federal, dijo que la empleada doméstica se le había robado 35 mil dólares. Pobre la empleada doméstica. Pero la realidad es que cómo una jefe de despacho va a tener 35 mil dólares en cash en su posesión, solamente hay una palabra: corrupción”, agregó.

Señaló, además, sobre el Gobierno Petro, que la gente que lo rodea “no es gente limpia”. “Por eso nosotros estamos defendiendo los valores, los derechos de los colombianos. La transparencia”.

Sobre el exembajador Armando Benedetti, dijo que es clave que entregue toda la información que tenga: “la información que tenga la debe decir. Los Estados Unidos le va a abrir las puertas, yo lo voy a invitar al Congreso Federal para que venga y hable sobre cuál es la información que tiene sobre la forma en la que Petro llegó al poder. Se supone que uno llega al poder, sobre todo a Colombia en una democracia sólida, una de las más sólidas de América Latina, uno llega de una manera transparente y no de dinero sucio. Pero si el señor Benedetti tiene información sobre Petro, que por favor la diga”.

Dijo además que el presidente Petro debe ser claro en este tema: “la democracia se debe respetar aunque los pueblos hayan puesto un gobernante socialista. Si Benedetti tiene una información que pone a Petro en una situación de cargos criminales, entonces la Constitución colombiana dirá qué se hace en esos casos”, dijo.