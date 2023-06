¿El humanismo médico está en crisis? Doctor Esteban Contreras explica

Dentro del mundo médico la sociedad ha escuchado en ese marco las llamadas negligencias médicas o la mala praxis. En estos casos se puede encontrar, por ejemplo, casos en donde un paciente llega al hospital, necesita que se le opere de algo y se le realiza un mal procedimiento, la zona se complica y se infecta, entonces ahí habría mala praxis.

Por este motivo, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el doctor Esteban Contreras, médico y escritor quien analisó la coyuntura y se refirió a si el humanismo médico está en crisis.

El doctor contreras inició explicando la definición de concepto médico, y dijo que “siempre las personas han tratado de entender conceptos catedráticos” pero que realmente el tema se podía definir como “el concepto de valores y aptitudes que van a promover una autentica practica que llega al fin a como objetivo de fortalecer la experiencia del paciente en una consulta”.

Así mismo, mencionó que es el médico quien carga mayoritariamente la responsabilidad de humanizar este contacto con el paciente.

“ Siempre nos vamos a enfrentar a este dilema, pero el médico carga gran parte de la responsabilidad, cerca de un 99.9%, en cuanto a que la atención medica sea humanizada ”.

Además, que “nunca se debe, jamás, negar la atención médica, como en casos que hemos observado en donde hay médicos que les dicen a pacientes que no tienen seguro médico que cubra entonces no se realizan procedimientos”.

Adicionalmente, el doctor explicó en el marco de la posible crisis en humanismo médico que “ en el mundo cerca de 134 millones de personas son afectadas por errores médicos y cerca de 2.6 millones mueren cada año por esos errores médicos”

Por otro lado, enfatizó en que, en el gremio médico, cuando algo no está mal se debe hablar.

“Yo siempre he sido un portador de la bandera del humanismo medico en Colombia, se molestan algunos colegas conmigo, me dicen que yo siempre hablo mal de los médicos, pero si hay cosas que no están correctas, sí o sí debemos hablarlo”, relató.

Además, dejó entre ver la importancia del humanismo médico a la hora de tratar con las personas ya que según dijo, “nuestros pacientes llegan a las consultas con muchas preocupaciones, entre ellos el miedo a la muerte, el miedo a su futuro, el miedo a que pasará con su familia”.

Finalmente, el doctor dejó entre ver que los médicos no se deberían molestar con las personas cuando están pendientes del procedimiento de algún paciente (familiar), esto tras el relato de un oyente que comentó que a un médico le incomodó su presencia mientras a su madre le estaban colocando una máscara de oxígeno en donde esta fue mal puesta.

Y así fijo finalmente que “ estamos perdiendo el humanismo médico ”.

Escuche la entrevista completa a continuación: