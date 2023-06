“Lo del señor Benedetti es un evidente chantaje”: Alexander López por polémicos audios

El senador Alexander López pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la respuesta del Gobierno al escándalo que se desató tras los polémicos audios del exembajador Armando Benedetti.

Según comentó el senador, “lo del señor Benedetti es un evidente chantaje, él estuvo en nuestra campaña, eso es innegable y no lo vamos a hacer, pero se le nota el desespero que tiene, no sé si pretendía hacer lo que hizo en gobierno anteriores. Nosotros no nos vamos a dejar chantajear de nadie”.

Añadiendo que el exembajador tendrá que presentar las pruebas que sustenten esas afirmaciones que se pueden escuchar en los audios revelados.

En cuanto a las elecciones del nuevo presidente del Congreso de la República y el futuro de las reformas del Gobierno, el senador indicó que el presidente les pidió dialogar con los partidos y los gremios para que las reformas no se congelen.

“El Pacto Histórico presentará el nombre de Alexander López como presidente del Senado, vamos a ir a la plenaria. Hemos hablado ya con los voceros de los partidos”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: