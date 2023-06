Funcionarios de 31 juzgados de Ejecución de Penas entraron en cese de actividades

W Radio conoció que alrededor de 300 funcionarios de 31 juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, iniciaron un cese de actividades en protesta porque no cuentan con insumos para adelantar los procesos judiciales.

La líder del sindicato de Asonal Judicial, Pilar Rey, señaló que no tienen como notificar a los privados de la libertad y también dijo que no tienen ni siquiera papel ni toner para imprimir las decisiones de los jueces.

“ Somos 31 juzgados alrededor de 300 compañeros en el cese de actividades entre notificadores , asistentes sociales, escribientes, jueces y asistentes jurídicos; hacemos esta protesta porque no tenemos insumos, no tenemos papel, esferos, no tenemos como notificar a los privados de la libertad”, aseguró.

Rey señaló también no hay manera de trabajar ni de cumplir con lo que establece la ley.

“Lamentablemente por la falta de insumos por parte de la Dirección Seccional de Bogotá, no tenemos papel, no tenemos esferos, tampoco tenemos toner para poder imprimir”.

El cese de actividades continuará hasta que no se garantice el suministro total de los insumos.