Empleada de SuperGiros exigía un chance de 10.000 pesos para entregar subsidio

Una beneficiaria de la ayuda económica entregada por el Gobierno tras la pasada ola invernal, denuncia que funcionaria del operador SuperGiros en el municipio de El Banco, Magdalena, intentó obligarla a hacer un chance por valor de 10 .000 pesos indicando que era una colaboración por el servicio prestado.

La afectada grabó la discusión que sostuvo con la joven de la taquilla y al final dijo que solo cooperaría con dos mil pesos porque tenía el dinero comprometido y no era justo que le descontaran por el servicio, hecho que no le gustó a la funcionaria de la empresa, quien argumentaba que ellos ganaban por ventas y el pago de este tipo de subsidios no se los genera.

Ante esta situación, la empresa se pronunció al respecto, asegurando que este tipo de acciones no corresponden con el espíritu de la empresa como prestadora del servicio de pago de los subsidios del gobierno.

Asimismo, manifiestan que ningún colaborador puede obligar a los beneficiarios a adquirir servicio alguno a cambio del desembolso de sus subsidios.