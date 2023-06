Guardia Campesina del Catatumbo esperan reconocimiento mediante proyecto de ley

La figura de las Guardias Campesinas tienen antecedente en la década de los años 70 y desde los últimos años se ha buscado si reconocimiento en el país. Desde el año 2022, el Partido Político Comunes radicó un proyecto de ley en donde se buscaba legalizar y fortalecer la figura de las guardias campesinas.

Guillermo Quintero, vocero de la guardia Campesina del Catatumbo, aseguró que continúan con el proceso de reconocimiento.

“Nosotros venimos con una trayectoria porque hemos sido la primera Guardia Campesina a nivel nacional que surge bajo la necesidad propia de derechos humanos en en la región, como un mecanismo de protección de manera permanente y estamos a la expectativa en que se nos pueda dar el reconocimiento jurídico a esta figura que para nosotros es muy importante”.

“Cuando digo que ha sido un proceso duro, me refiero a que desafortunadamente cuando se presenta el proyecto de ley por el Partido Comunes, inmediatamente se genera una tormenta política porque fueron las principales cabezas del Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal, quienes se pronunciaron diciendo que se iba a crear unas convivir, que íbamos a reemplazar a la fuerza pública y esto ha sido totalmente falso, porque no es el objetivo y no está planteado dentro del proyecto de ley”, señalo.

En dicho proyecto de ley se señala explícitamente que la guardia Campesina no serán un cuerpo armado y que por ningún motivo remplazarán las funciones y obligaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía, sino que al contrario su trabajo será comunitario, civil y pacífico.