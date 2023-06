“Mis colegas no odian a la vicepresidenta por su color de piel”: Julio Sánchez Cristo

El pasado miércoles 7 de junio, en el marco de las movilizaciones en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional que se realizaron en distintas ciudades del país, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que lanzó dardos contra los periodistas de medios de comunicación.

En su intervención, el mandatario afirmó que la prensa “odia a la vicepresidenta Francia Márquez por ser negra”.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. ¿El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que odie a la gente solo por ser negra?”, dijo Petro, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta y otras personalidades afines a su Gobierno.

Julio Sánchez Cristo, director de La W, se pronunció sobre estas declaraciones al consultar a los miembros de su mesa de trabajo si sienten odio hacia la vicepresidenta por su color de piel, ante lo cual los periodistas respondieron contundentemente de forma negativa.

“Yo podría seguir haciendo esta encuesta, no solamente en la emisora, y estoy seguro de que mis colegas no odian a la vicepresidenta por su color de piel. Si el presidente sabe de alguien (que sí piense de esa forma), tiene que dar el nombre, pero no puede meter bajo el mismo paraguas al 99.9%”, afirmó el periodista.

El director de este medio reiteró que no cree que nadie odie a la vicepresidenta al asegurar que sus colegas “pueden tener diferencias o aplausos con el Gobierno, lo que les dé la gana, porque esa es la libertad de expresión”.

Sánchez Cristo también se refirió a otro mensaje del discurso del presidente Petro sobre el ejercicio de los medios de comunicación. En este punto, se refirió puntualmente a la revista Semana, a propósito de las revelaciones de los audios del exembajador Armando Benedetti en los quese refirió a $15.000 millones que entraron a su campaña presidencial: “Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece”.

El hecho al que hizo referencia el presidente fue la inspección judicial que tuvo lugar en la mañana de ayer, 7 de junio, en el piso 13 de la DIAN, donde presuntamente funciona una oficina de Inteligencia de la Presidencia de la República. En este lugar presuntamente se habría hecho una copia espejo del celular de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, sin autorización judicial.

Al respecto, el director de este medio señaló: “Que al presidente le disguste que haya columnistas, esa es la libertad de opinión de cada persona. Pero como medio de comunicación, lo que hace Semana es informar (…) ¿señalar a un medio por una acción de la Fiscalía?”.

Escuche este comentario en La W: