Los niños están débiles, los médicos deberán valorarlos: presidente Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images.

A su llegada al país, tras firmar el cese el fuego con el ELN en Cuba, el presidente Gustavo Petro reaccionó sobre la aparición de los cuatro menores de edad que estaban perdidos en la selva del Guaviare tras un accidente aéreo.

Después de 40 días de desparecidos, el mandatario confirma que hombres de las Fuerzas Militares le comunicaron que los niños ya estaban en su poder.

“Regreso y la primera noticia es que, efectivamente, las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente, encontraron a los niños cuarenta días después. Un ejemplo de sobrevivencia total que quedaran la historia, así que esos niños son hoy, los niños de la paz y los niños de Colombia”, dijo el presidente.

Así mismo, habló de la salud y del próximo traslado de los menores de edad, “si los médicos aconsejan, se traerán o a Bogotá o a Villavicencio, ya depende de lo que dictaminen los médicos, mañana trataré de hablar con ellos”, agregó.

Por otra parte, el mandatario confirmó que ya habló con la familia de los niños.

“Al principio, hablé con Fidencio, el abuelo, que me dijo por teléfono, no personalmente, que todo dependía de la selva, que la selva o no los dejaba en sus espíritus, según su propia concepción de la vida, la madre selva, porque la madre selva los devolvería.

Por otra, parte el presidente Petro evalúa si desplazarse hasta la zona para acompañar a los menores que se encuentran en estado de saludo delicado.

“Vamos a ver lo lo que digan los médicos. Nosotros atendemos el consejo de los médicos, son cuarenta días, su estado de salud, pues, debe tener quebrantos. Todo eso, implica complicaciones, hay que ver su estado mental, estuvieron juntos con con el niño de brazos, lo que no nos ha aparecido es el perro que en algún momento estuvo junta a ellos.”

Finalmente, el mandatario descartó que lo niños hayan estado con alguna comunidad indígena.

“Yo pensé que los tenía a alguna comunidad indígena, la verdad, nómada, que en esa región aún quedan los últimos, las últimas tribus, nómadas, muy afectadas por la depredación que se está haciendo sobre la selva. Pensé que era eso, que como toda comunidad indígena allí los iba a considerar sus hijos, pero no fue así, en realidad, en algún momento encontraron un perro, se defendieron solos, es su aprendizaje en las familias indígenas, su aprendizaje de vivir”.