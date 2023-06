“Estado se convertiría en víctima de extorsión”: Paloma Valencia sobre pagos al ELN

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia dialogó con La W sobre la noticia de que el Gobierno Petro buscaría recursos internacionales para que ELN deje de secuestrar y extorsionar.

“Decir que le vamos a pagar al ELN para que deje de secuestrar y extorsionar a los colombianos, significa que pasa a hacerlo con el Estado colombiano porque no les estamos pagando por nada distinto que suspendan sus actos criminales”, comentó.

“El Estado estaría convirtiéndose en víctima de la extorsión del ELN”, añadió.

De la misma manera, Valencia aseguró que si esta determinación del Gobierno se lleva a cabo, no dudarían desde la oposición en demandar al Estado.

“Cualquier país que ingrese fondos a una organización que está extorsionando a un Estado, estaría participando en la financiación del terrorismo. Por supuesto, procederíamos a demandar cualquier Estado que se atreva a entregar un solo centavo”, indicó.

Finalmente, comentó que en la cultura colombiana ya hay un pensamiento de que a los criminales y violentos “les va mejor” que a los demás.

“Creo que Colombia no puede seguir creyendo que porque en este país hay violentos a ellos les tiene que ir mejor que a los ciudadanos que no la ejercen, ¿por qué no buscamos alternativas para los jóvenes y campesinos?”, concluyó.