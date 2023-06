Carrera por la Alcaldía de Bogotá abre grietas en el Pacto Histórico

Bogotá

En una columna en el portal Cuarto de Hora, el exsenador Gustavo Bolívar se refirió a la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá y dijo que su decisión dependerá de una encuesta que se hará en las próximas semanas en la que se medirá a los precandidatos del Pacto Histórico con los candidatos con mayores opciones: Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara y Juan Daniel Oviedo.

Este mecanismo fue acordado nada más y nada menos que con el presidente Gustavo Petro el sábado en Cartagena. Sin embargo, esta decisión podría generar una grieta en la coalición de Gobierno.

Fuentes del Polo Democrático aseguran que Carlos Carrillo, concejal y candidato de ese partido a la Alcaldía, está muy molesto con esa decisión, ya que considera que no le corresponde ni a Bolívar ni al presidente Petro, sino a los candidatos de los partidos, teniendo en cuenta que el Pacto Histórico no existe legalmente por lo que son directamente los partidos quienes deben avalar a sus candidatos.

La W se comunicó con el concejal Carrillo, quien manifestó que, si lo obligan a desistir de su candidatura para ungir a Bolívar, estarían violando su derecho a elegir y ser elegido.

“Yo no me voy a bajar y se lo he dejado claro a Bolívar desde hace tiempo, por eso le propuse que fuéramos a la consulta. En ese momento dijo que no porque no se había decidido. Si sigue con esa actitud, pues la consulta será el 29 de octubre”, dijo.

Sobre la encuesta, Bolívar manifestó en su columna que es un hecho. “La haremos. Ya hablé con algunos de los presidentes. Será esa encuesta, que elaboraremos en las próximas dos semanas, la que defina nuestra decisión”.