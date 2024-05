Camioneros denuncian más bloqueos y agresiones en las carreteras del país

En entrevista con W Radio, Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), confirmó que durante un reciente bloqueo realizado por supuestas comunidades indígenas en la vía Quibdó – Medellín, un conductor de un vehículo de carga fue obligado a bajar del mismo para ser agredido por los manifestantes.

En líder gremial aseguró que “desafortunadamente la situación que se vivió ayer en la vía Medellín – Quibdó con un conductor de tractomula fue bastante desastrosa”.

Sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, Quiceno relató: “Prácticamente, los indígenas le estaban exigiendo que se devolviera. Quienes conocen la carretera saben de la estrechez de la vía y, al no poder acceder al pedido de los indígenas, estos lo bajaron (del vehículo), le pegaron, lo insultaron, lo maltrataron, lo agredieron”.

Para el líder gremial, estas situaciones que viven los transportadores de carga en el país como consecuencia de los bloqueos son “prácticamente de orden terrorista”.

De igual forma, Quiceno denunció que, en diferentes carreteras del país, las personas que generan los bloqueos han empezado a imponer peajes y cobros a los transportadores de carga para que puedan seguir sus recorridos. Según la ATC, esto se ha registrado en los departamentos de Antioquia, Chocó y Meta.

En esta última región, se conoció que hace algunas jornadas fueron retenidas cuatro tractomulas y sus conductores, un hecho que se calificó como un secuestro, ya que, para dejarlos nuevamente en libertad, los supuestos manifestantes exigían dinero.

En cuanto a las motivaciones que llevan a los manifestantes a realizar este tipo de actos, el líder gremial aseguró que se debe, en gran parte, a que hay acuerdos con el Gobierno a los que se llegaron, pero que, a la fecha, no han tenido cumplimiento.

“Uno ve que hay una cantidad de compromisos que se pactaron en campaña, no les cumplieron y, desafortunadamente, es una comunidad bastante protegida. Esa es otra cosa que no entendemos, ¿la comunidad camionera no tiene iguales o más derechos que las comunidades que hacen los bloqueos?”, advirtió Quiceno.

Finalmente, el líder gremial de los camioneros manifestó que, a la fecha, existen tres alertas de nuevos bloqueos en diferentes carreteras del país. Por ese motivo, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se busquen soluciones antes de que se presenten dichas situaciones.