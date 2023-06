¿Presidente del Senado levantó sesión para evitar hundimiento de reforma de cannabis?

Sigue enredado en la Plenaria del Senado el octavo y último debate del proyecto de acto legislativo para regular el cannabis de uso adulto en Colombia.

Al límite del tiempo para ser aprobado, este lunes festivo se intentó retomar la discusión, donde se escucharon las intervenciones de varios congresistas que expresaron opiniones a favor y en contra de la iniciativa.

Después de un importante número de intervenciones, el senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, que se opone al proyecto, pidió declarar la suficiente ilustración para pasar así a votar el proyecto.

El presidente del Senado, Alexander López, abrió el registro para someter a consideración la suficiente ilustración, votación que tuvo que interrumpir en medio de los reclamos de varios senadores que le pedían declarar agotada la discusión sin más preámbulos, pues en ese momento habría los votos suficientes para hundir la reforma y señalaban al presidente del Senado de “quemar tiempo” para evitar el archivo de la iniciativa, que parecía inminente.

“Hace cuatro años quienes defendíamos al gobierno Duque aquí fuimos objeto de señalamientos cuando el presidente de turno se prestaba para hacer lo que denominaban ‘jugaditas’. Que conozca el país que apenas usted pide que se vote la suficiente ilustración, un sector muy importante acaba de terminar el quórum. Ustedes quieren que lleguen los senadores que les hacen falta. Díganle eso al país”, señaló el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de La U.

Posteriormente, el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico, pidió verificación de quórum. Pese a que había 53 senadores registrados y todavía quedaban 24 minutos para completar un voto adicional (se requerían 54 asistentes), López decidió cerrar el registro.

El tema generó enorme tensión en el recinto, donde varios senadores reclamaron al secretario del Senado, quien incluso levantó la voz advirtiendo que sólo estaba obedeciendo. “Cuando iba en 53, el presidente me dio la orden de cerrar el registro, yo la cumplo. Si aparecen unos votos después, ese no es un problema del secretario, es un problema de los congresistas. Ese es el resultado, no hay quórum”, dijo el secretario Gregorio Eljach.

En medio de gritos y reproches de varias bancadas, López decidió levantar la sesión, dejando a la reforma al límite del tiempo para ser aprobada. De hecho, el respaldo hoy parece insuficiente para que la iniciativa sea aprobada.

Al ser esta una reforma constitucional, la aprobación debe darse este mismo martes 20 de junio, día en que culmina el actual periodo de sesiones ordinarias. De no ser así, el proyecto se irá directo al archivo.