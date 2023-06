La verdad sobre video del fiscal Francisco Barbosa entrando al estadio El Campín

Hay un viejo adagio que debería convertirse en el lema del periodismo investigativo: “Uno no debe creer nada de lo que oye y apenas la mitad de lo que ve”.

Este fin de semana en la final de la Liga Betplay, que dejó como campeón a Millonarios, hubo un hecho que llamó la atención casi tanto como el partido.

En las redes sociales, y especialmente en Twitter, circuló un video visto más de 200.000 veces en las últimas 18 horas.

La secuencia de 13 segundos muestra al fiscal Francisco Barbosa llegando ingresando al estadio El Campín en medio de una narración en la que se oyen expresiones como “nadie les está faltando al respeto” y “Mire como entra, ah”. En la página de la W ustedes pueden ver el video

¿Entonces el Fiscal Barbosa se metió a las malas a la final de fútbol en el campin?

Al estilo: ¿Usted no sabe quien soy yo?



¡Qué vergüenza y turbio Barbosa! pic.twitter.com/Cp9LzZiMBh — JUANCA🇨🇴 (@JUANCAELBROKY) June 25, 2023

Con vieja disciplina de editor he visto y repasado los 396 fotogramas que componen el video y les puedo decir que no encontré en esas imágenes, una evidencia de un atropello del fiscal Barbosa a las normas.

Se oye más de lo que se ve. Los comentarios sugieren un abuso de autoridad que –al menos en la secuencia grabada– no se alcanza a percibir.

Nicolás Alcocer Petro, el otro Nicolás, el hijo del presidente Gustavo Petro que estaba a unos metros de allí publicó dos trinos en los que dice: “Quiero hacer pública una denuncia contra el fiscal general de la nación ante los hechos ocurridos ayer en el estadio El Campín. Me encontraba a las afueras de la entrada de palcos cuando el señor fiscal Barbosa, haciendo un claro uso de abuso de autoridad, ingresa de forma inadecuada al estadio el Campin pasando por encima de la logística y la Policía. Le recuerdo al señor fiscal que el protocolo de ingreso es para TODOS los ciudadanos y usted tiene que dar ejemplo al ser un funcionario público”

Quiero hacer pública una denuncia contra el fiscal general de la nación ante los hechos ocurridos ayer en el estadio el Campin. Me encontraba a las afueras de la entrada de palcos cuando el señor fiscal Barbosa, haciendo un claro uso de abuso de autoridad, ingresa de forma — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) June 25, 2023

Unas horas después Nicolás Alcocer Petro, recuerden que es distinto a Nicolás Petro Burgos hoy investigado por la Fiscalía, precisa el alcance de su afirmación a través de otros trinos en los que dice: “Quiero aclarar que mi inconformismo se da por la forma en la que se trata al personal de seguridad del Campín. Ellos no están pintados en la pared y eso se llama respeto. Hay una forma para todo y uno no se puede volar los protocolos. Me da igual si tengo que hacer la fila”

Quiero aclarar que mi inconformismo se da por la forma en la que se trata al personal de seguridad del Campin. Ellos no están pintados en la pared y eso se llama respeto. Hay una forma para todo y uno no se puede volar los protocolos.

Me da igual si tengo que hacer la fila. — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) June 25, 2023

Basados en el video, y yo diría más en el audio del video, algunos tuiteros dijeron además que el fiscal se había colado y empezaron a hablar del episodio como si se tratara de un caso de la actitud que se ha hecho famosa bajo el nombre “usted no sabe quién soy yo”.

Ante esto le pedí a Paola Tovar, jefe de prensa de la Fiscalía, una versión del señor fiscal sobre el asunto. La respuesta llegó anoche. El fiscal asegura:

Que fue al estadio acompañado de dos adultos y un menor de edad.

Que él y sus acompañantes habían sido invitados por Millonarios Futbol Club a ver el partido desde el palco del equipo.

Que ingresaron por la puerta de acceso de palcos y que respetaron los protocolos establecidos por los encargados de logística y por la Policía Nacional.

Que durante su ingreso y permanencia el fiscal no dio instrucción a su equipo de seguridad en contra del protocolo de seguridad para el acceso al evento y que no tuvo ningún enfrentamiento con el personal de logística, ni con los uniformados a cargo del control de ingreso.

Verifiqué con dos fuentes la versión del fiscal general Francisco Barbosa. Un alto directivo de Millonarios me confirmó que el fiscal estaba invitado por el Club a ver la final desde el palco del equipo.

También hablé anoche con un miembro de la Policía Nacional, presente en el estadio el día del juego. Me confirmó que el fiscal Barbosa siguió todas las normas de seguridad establecidas para su ingreso y que la demora en la puerta –que tomó apenas unos segundos– se debió a la verificación de su nombre en la lista de invitados.

A partir de esta verificación debo decir que creo en la versión del fiscal sobre este episodio.

En otras ocasiones he registrado o denunciado abusos de autoridad de parte suya:

-Un paseo familiar a San Andrés en el avión de la Fiscalía disfrazándolo de actividad oficial

-El uso de carros de seguridad de la institución y de escoltas para sacar a pasear los perritos mascotas del fiscal

-La asignación de trabajadoras del aseo de una empresa contratista de la Fiscalía, como empleadas domésticas del apartamento del fiscal general

-El ingreso de su esposa en horas de la noche para retirar elementos de una sede de la Fiscalía

-Lo más grave de todo: La asignación sinuosa y oblicua de una denuncia penal contra la esposa del fiscal, doña Walta Téllez, denuncia que fue entregada a un fiscal de bolsillo y que se ha ido refundiendo por el camino.

Las explicaciones del fiscal a todos estos hechos han resultado insuficientes y además arrogantes.

Sin embargo, con la misma claridad con la que he hecho o difundido esas denuncias, debo decir que lo que pasó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, no evidencia ningún abuso por parte del señor fiscal.