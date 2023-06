Arroceros consideran que $20.000 millones no alcanzan para el incentivo al almacenamiento

En entrevista con W Radio, Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria Colombiana, explicó los motivos que no han permitido que los productores de arroz lleguen a un acuerdo con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en la mesa para fijar los precios para los excedentes del arroz, que es el motivo que tiene a los productores del cereal en movilizaciones este martes en Bogotá.

Según explicó el líder agricultor, “se intercambiaron muchas opiniones, la mesa es una mesa que no tiene más que amabilidad entre los integrantes, etc., pero desafortunadamente no hubo ninguna fórmula que permitiera un arreglo, quedó convocada nuevamente para mañana, pero los arroceros del país ya habían hecho saber que iban a realizar la protesta”.

Frente a la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo durante las conversaciones entre arroceros y Gobierno, Gutiérrez, aseguró que eso sería grave debido a que la gran mayoría de productores de arroz del país son pequeños, confirmando que de los 16.500 productores del cereal por lo menos 15.000 son arroceros que siembran máximo 20 hectáreas, mientras que los productores que siembran hasta 400 hectáreas no son una gran mayoría, dejando eso sí claro que las pérdidas económicas de no llegar a un acuerdo sobre el incentivo al almacenamiento representaría para cualquier productor importantes pérdidas económicas.

Agregó: “si ese incentivo no se alcanza lo que termina sucediendo es que la industria molinera cobra ese almacenamiento de los costos financieros y demás a los productores de arroz descontándoles del valor de su cosecha, entonces terminaríamos en una situación en la que la merma en el ingreso de los arroceros sería muy grave y ya en este momento hay una merma muy grande en el precio interno, venimos de precios de 252 mil a 205 mil pesos la carga y en algunas zonas por debajo de eso”.

Tras aceptar que la titular de la cartera agrícola, Jhenifer Mojica, se ha mostrado abierta al diálogo y en el mismo confirmó que se tiene la disposición de 20.000 millones de pesos para apalancar la cosecha del segundo semestre del año e igualmente respaldar el incentivo al almacenamiento de los excedentes de dicha producción, desde los productores del cereal, se considera que la cifra es baja ya que en comparación con otros años, como por ejemplo 2021, los recursos para el incentivo al almacenamiento alcanzaron los 50.000 millones de pesos.

La Dignidad Agropecuaria aseguró que la propuesta que se llevó a la mesa de diálogos y sobre la que se espera aceptación de la cartera agrícola es que se permita una fórmula donde se defina una cifra de dinero superior a los 35.000 millones de pesos, dejando abierta la posibilidad de que en caso de que se requieran mayores recursos para el incentivo, el Gobierno se comprometa a apoyar la búsqueda de dicho dinero para respaldar la cosecha y los excedentes del segundo semestre.

Finalmente, los productores de arroz reiteraron que no se está sembrando en exceso para luego buscar incentivos al almacenamiento del arroz y que esta cosecha de segundo semestre será de vital importancia para el país frente a la posible llegada de un fenómeno de El Niño.

Por su parte la ministra Mojica, reiteró que está abierta a buscar soluciones y que por ende ya hay sobre la mesa 20 mil millones de pesos como garantía a los arroceros de que no se quedarán solos ante su problemática, eso sí, convocando el Comité Nacional de Planificación y Competitividad del Arroz, para que pueda discutirse la transformación de la política pública de incentivos, inversiones y financiaciones, buscando soluciones de fondo para las necesidades de riego, secado, almacenamiento y mejores condiciones de comercialización del cereal.